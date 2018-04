Stressfreier Saisonabschluss

Ohne große Anstrengungen beendete die Regionalligamannschaft des SC Kitzingen die Saison 2017/18. Der Gast aus Kronach brachte keine Mannschaft zusammen und musste den Wettkampf absagen. Zwei kampflose Punkte brachten so die Gewissheit, dass für Kitzingen die Vizemeisterschaft gesichert war. Allerdings wären die Unterfranken auch deutlicher Favorit gegen Kronach gewesen und hätten in der derzeitigen Form - von den letzten 40 Einzelpartien gingen nur 2 verloren – auch spielerisch den zweiten Platz gesichert.

Insgesamt verlief die Spielzeit durchaus zufriedenstellend. Kitzingen sammelte sogar mehr Brettpunkte als der souveräne Meister und Dauerrivale Klingenberg. Dennoch hatte man kaum eine Chance auf den Titel. Einzig im direkten Duell in der zweiten Runde war die Möglichkeit da, doch ausgerechnet im entscheidenden Kampf mussten die Kitzinger auf zwei bewährte Stammkräfte verzichten. So war man beim 3:5 chancenlos.

Direkt im Anschluss verlor Kitzingen auch gegen Stetten auf unerklärliche Weise. Damit war die Saison quasi gelaufen, da sich Klingenberg keine Blöße gab. Die dann folgende Siegesserie unter anderem mit drei 7:1-Kantersiegen zeigte aber auch, dass die Mannschaft durchaus das Niveau hat, höherklassig zu spielen.

Überzeugend waren auch die Saisonleistungen fast aller acht Stammspieler. Spitzenbrett Alparslan Yalcin schoss dabei den Vogel ab. Mit 6,5 Punkten aus 9 Spielen (+5 =3 -1) bewies er, dass er auch mit stärksten Spielern mithalten kann. Seine Turnierleistung beträgt 2317, was bereits internationales Klasseniveau darstellt. Mit dieser Klasseleistung verbessert er sich um fast 50 (!) DWZ-Punkte auf 2145.

Am zweiten Brett erreichte Alexander Kliche sogar noch einen halben Punkt mehr, nämlich 7,0/9 (+6=2-1). Auch seine Turnierleistung ist mit 2241 sehr beachtlich und wird mit einer Eröhung der DWZ-Spielstärkezahl auf 2210 belohnt. Karl-Heinz Kannenberg musste in dieser Saison zwei Niederlagen hinnehmen, sein Ergebnis von 5,5/8 (+5=1-2) entspricht ungefähr seiner Spielstärke.

Konstantin Kunz hatte zu Beginn einige Probleme, im Laufe der Saison aber zeigte er wiederholt seine Qualitäten und erspielte noch 5,5/9 (+4=3-2) erspielen. Istok Ferlan holte mit 6,5/8 (+6=1-1) prozentual das beste Ergebnis und verbesserte seine Spielstärkezahl erstmals seit langem wieder einmal.

Georg Kwossek lieferte 5,5/8 (+4=3-1). Erfreulich ist, dass er immer noch die spieltägliche Anfahrt von München auf sich nimmt und seinem Heimatverein die Treue hält. Nach mehreren starken Saisonleistungen hatte Michael Hanft heuer ein kleines Tief. Mit 3,5/6 (+2=3-1) blieb er dennoch über 50 Prozent.

Matthias Basel sammelte 7,0/9 (+6=2-1) und verbuchte damit ebenfalls eine leichten DWZ-Zugewinn. Bemerkenswert war auch in dieser Spielzeit die Tatsache, dass kaum personelle Engpässe auftraten. Nur sechsmal mussten Ergänzungsspieler antreten, die aus diesen sechs Partien aber hervorragende vier Punkte holten.

Bedauernswert also im Nachhinein die kollektiven Blackouts gegen Klingenberg und Stetten. Verdeutlicht wird dies daran, dass beispielsweise Istok Ferlan in diesen beiden Partien nur einen halben Punkt holte, die restlichen Kämpfe aber alle gewann. Ähnliches gilt für Alexander Kliche und Matthias Basel, denen ebenfalls nur jeweils ein Remis und eine Niederlage in diesen beiden Kämpfen vergönnt war. Aus den übrigen sieben Partien holten beide je 6,5 Punkte. In der neuen Saison wird Kitzingen aller Voraussicht nach der Topfavorit sein. Klingenberg verlässt die Liga nach oben, von dort kommt keine Mannschaft nach unten.

Schöner Nebeneffekt der Auf- und Abstiegssituation: Anstatt Klingenberg und Hof (Absteiger) kommen Würzburg II und Bamberg II in die Regionalliga, was die Fahrzeiten deutlich minimiert.

Schach-Regionalliga Nordwest

FC Marktleuthen – SK Klingenberg 3,0 : 5,0 SV Stetten – TSV Rottendorf 4,0 : 4,0 PTSV SK Hof – SK Bad Neustadt 4,5 : 3,5 SC Höchstadt/A. – SF Sailauf 5,0 : 3,0 SC Kitzingen 05 – Kronacher SK 8,0 : 0,0