Stadelschwarzach kontert sich zum Sieg

Kreisliga Schweinfurt 1

TSV Nordheim/Sommerach – Eßl./Rieden/Opferb. 3:2 SV Stammheim – DJK Hirschfeld 2:5 SV Ramsthal – DJK Schweinfurt 2:0 TSV Grafenrheinfeld – DJK Stadelschwarzach 2:3 Mühlhausen/Schraudenbach – FC Gerolzhofen 1:2 TSV Abtswind II – Sömmersd./Obb./Geldersh. 1:2

1. (1.) FC Gerolzhofen 5 5 0 0 17 : 4 15 2. (5.) DJK Hirschfeld 4 4 0 0 13 : 2 12 3. (2.) SG Eßl./Rieden/Opferb. 6 4 0 2 13 : 6 12 4. (6.) Sömmersd./Obb./Geldersh. 5 4 0 1 11 : 6 12 5. (3.) DJK Schweinfurt 6 3 2 1 9 : 6 11 6. (4.) DJK Wülfershausen 4 3 1 0 9 : 3 10 7. (7.) SV Stammheim 6 2 1 3 13 : 13 7 8. (11.) SV Ramsthal 5 2 0 3 8 : 9 6 9. (8.) Mühlhausen/Schraudenbach 6 2 0 4 4 : 8 6 10. (9.) Schwebenried/Schwemm. II 5 1 2 2 5 : 9 5 11. (10.) TSV Grafenrheinfeld 6 1 1 4 7 : 15 4 12. (14.) DJK Stadelschwarzach 5 1 1 3 4 : 12 4 13. (12.) TSV Abtswind II 5 1 0 4 4 : 9 3 14. (13.) VfL Volkach 5 1 0 4 5 : 11 3 15. (15.) TSV Nordheim/Sommerach 5 1 0 4 5 : 14 3

TSV Nordheim/Sommerach – TSV Eßleben 3:2 (2:1). Nordheim/Sommerach ging gegen den Tabellenzweiten früh in Führung und hatte nur kurze Zeit später die Chance auf das 2:0, nutzte diese jedoch nicht. Stattdessen kam Eßleben immer besser in die Partie und hatte selbst Chancen, die zum Ausgleich führten. Nach einem Freistoß in der 37. Minute nutzte Martin Bader einen Abstauber zur erneuten Führung der Gastgeber. Dennoch blieben die Gäste weiter gefährlich und kamen nach der Halbzeit prompt zum erneuten Ausgleich. Allerdings blieb Nordheim/Sommerach am Drücker und sorgte für die dritte Führung an diesem Tag. Benedikt Finster nahm den Ball nach einer Flanke direkt und traf zum 3:2. Zwar erhöhte Eßleben noch einmal den Druck und hatte auch gute Möglichkeiten, doch die drei Punkte blieben bei Nordheim/Sommerach, das damit den ersten Saisonsieg feierte.

Tore: 1:0 Raphael Steffen (4.), 1:1 Sebastian Schenk (27.), 2:1 Martin Bader (37.), 2:2 Michael Schug (47.), 3:2 Benedikt Finster (55.).

TSV Grafenrheinfeld – DJK Stadelschwarzach 2:3 (2:1). Stadelschwarzach ließ Grafenrheinfeld das Spiel machen und setzte voll und ganz auf Konter. Durch einen solchen gingen die Gäste nach zehn Minuten auch in Führung. Grafenrheinfeld zeigte sich weiter engagiert und drehte kurz darauf mit einem Doppelschlag binnen einer Minute auch das Spiel. Dennoch änderte die DJK nichts an ihrer Taktik, was sich am Ende auszahlte. Denn nur kurz nach der Pause überraschte der Aufsteiger Grafenrheinfeld mit einem erneuten Konter und glich aus. Nur vier Minuten später konterten die Gäste erneut und drehten tatsächlich die Partie. Grafenrheinfeld hatte in der Folge einige gute Chancen, doch Stadelschwarzach wehrte jeden Ball ab und konterte sich am Ende zum Sieg.

Tore: 0:1 Lukas Schäfer (10.), 1:1 Markus Pohli (17.), 2:1 Marcel Hellert (18.), 2:2 Matthias Grießmann (49.), 2:3 Rene Rottendorf (53.). Gelb-Rot: Martin Krapf (90.+6, Stadelschwarzach).

TSV Abtswind II – SV Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim 1:2 (1:1). In der Partie mit hohem Tempo begegneten sich beide Mannschaften fußballerisch auf Augenhöhe. Die Abtswinder nutzten zu Beginn eine seiner Chancen und erzielte nach fünf Minuten das 1:0. Auch danach hatten sie weitere gute Chancen, um die Führung zu erhöhen. Stattdessen kassierten die Gastgeber kurz vor der Halbzeit den unglücklichen Ausgleich. In der zweiten Hälfte waren die Gäste am Drücker, doch Abtswind besaß weiterhin die klareren Chancen. Allerdings waren es die Gäste, die in der 70. Minute selbst eine Chance nutzten und so das Spiel gewannen.

Tore: 1:0 Eric Köhler (5.), 1:1, 1:2 Sebastian Schirmer (42., 70.).

Restprogramm

SV Stammheim – DJK Hirschfeld 2:5 (1:1). Tore: 0:1 Spiridon Antoniou (4.), 1:1, 2:1 Matthias Hübner (23., 68.), 2:2 Jannik Lutz (72.), 2:3 Stefan Nöthling (74.), 2:4 Jannik Lutz (78.), 2:5 Michel Knaup (85.).

SV Ramsthal – DJK Schweinfurt 2:0 (2:0). Tore: 1:0 Timo Kaiser (4.), 2:0 Sebastian Koch (8.). Besonderheit: Florian Hahn verschießt Foulelfmeter (38.), Timo Kaiser verschießt Foulelfmeter (68., beide Ramsthal).

SV Mühlhausen/Schraudenbach – FC Gerolzhofen 1:2 (1:1). Tore: 1:0 Marco Hofmann (40.), 1:1 Timo Jopp (45.), 1:2 Austine Okoro (69.). Rot: Leon Rumpel (82., Handspiel außerhalb des Strafraums, Mühlhausen/Schraudenbach).