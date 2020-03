Spiel des FC Geesdorf erneut abgesagt

Schon wieder ist der FC Geesdorf in der Fußball-Landesliga zu einer Zwangspause verurteilt. War es vor einer Woche das Heimspiel gegen Tabellenführer Vatan Spor Aschaffenburg, das wegen des unvermittelten Wintereinbruchs zum zweiten Mal in dieser Saison abgesagt wurde, so fällt nun auch die für diesen Samstag anberaumte Partie beim FC Fuchsstadt aus.

Der Dauerregen der letzten Tage hat den FC am Freitagnachmittag zu der Absage veranlasst. Abgesagt war bis zum Abend auch die Partie des SV Friesen (gegen Kleinrinderfeld). Offizielle Nachholtermine für die beiden Spiele der Geesdorfer gibt es bislang nicht.