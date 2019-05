Sommerachs Jugend schreibt ein neues Kapitel

Erstmals in der 90-jährigen Vereinsgeschichte des SV/DJK Sommerach schaffte eine Korbball-Mannschaft den Aufstieg in die Landesliga. Für die Premiere zeichneten die U 15-Mädchen des Vereins verantwortlich, die in der Hallenrunde das Kopf-an-Kopf-Rennen mit dem TSV Essleben für sich entschieden. Aufgrund des direkten Vergleiches (Sieg, Unentschieden) setzten sie sich gegen den punktgleichen Kontrahenten (40 Zähler in 16 Spielen) durch. Spielführerin Lilly Strobel war außerdem mit 38 Treffern die zweitbeste Werferin aller neun Bezirksliga-Mannschaften. Am Erfolg waren beteiligt (hinten von links): Abteilungsleiterin Antonia Barth, Johanna Nitzsche, Eva Schröder, Lena Heusinger, Sophie Schneider, Betreuerin Tina Wirsching, Trainerin Martina Nitzsche; (vorne von links): Franziska Karl, Emma Schmitt, Spielführerin Lilly Strobel und Ella Hüßner. (wabr) Foto: Foto: Walter Braun