Sommer- und Winterhausen kicken gemeinsam

Die Spatzen hatten es bereits von den Dächern gepfiffen. Nun machten es die beiden früheren Lokalrivalen offiziell. Aufgrund stetig abnehmender Spielerzahlen schließen sich der FC Winterhausen und die TSG Sommerhausen zusammen und gehen ab der kommenden Saison als SG Sommerhausen/Winterhausen auf Torejagd. Der demographische Wandel ist nicht aufzuhalten und fordert bei den langjährigen Gegnern Tribut.

Fabian Mainberger hat diverse Treffer in den Lokalderbys gegen den Rivalen von der anderen Mainseite erzielt, zuletzt Mitte November 2016. Damals traf der Mittelfeld-Regisseur zum 2:3-Anschluss seiner Winterhäuser. Zu mehr sollte es in dieser Partie nicht mehr reichen. Dennoch steht seit einigen Wochen fest, dass es der letzte Treffer in einem Aufeinandertreffen der beiden Lokalrivalen gewesen sein wird. Denn beide Vereine machen ab Sommer gemeinsame Sache. „Die Entwicklung war absehbar und nicht aufzuhalten. Einige Spieler hören altersbedingt auf, einige treten beruflich oder familiär kürzer“, beschreibt Elmar Kohl, Abteilungsleiter der TSG Sommerhausen, die aktuelle Personalsituation der Wildpark-Kicker.

Auch beim Nachbarn sieht es nicht besser aus. „Aus der Jugend kommt kaum etwas nach, und der Kader war für diese Saison schon sehr dünn“, weiß Winterhausens aktueller Spielertrainer Florian Massek, der selbst kommende Spielzeit wohl aufgrund von Problemen im Sprunggelenk nicht mehr gegen den Ball treten wird, ebenso wie Martin Wolfram, der sich in der Vorrunde das Syndesmoseband riss. Ob Alexander Scheer zukünftig das SG-Trikot trägt, steht wegen beruflicher Veränderungen ebenfalls noch nicht fest. Als akut hätte FC-Sportleiter Manfred Beck die Situation seines Vereins zwar noch nicht eingeschätzt, die Fusion der ersten Mannschaften sei jedoch ein logischer Schritt gewesen.

„Das ist eine Lösung, die beide Seiten befürwortet haben.“ Elmar Kohl, TSG Sommerhausen

Denn bereits in der Jugend und in der Reserve arbeiten die beiden Vereine seit Jahren zusammen. „Die Rivalität, die es früher gab, als ich noch spielte, ist nicht mehr vorhanden. Die Spieler kennen sich untereinander, sind befreundet und gehen miteinander fort“, erklärt Beck, der ab kommender Spielzeit einen neuen Amtskollegen auf Sommerhäuser Seite bekommt. Elmar Kohl wird nämlich aus beruflichen Gründen kürzertreten und seine Funktion an Sebastian Adelfinger übergeben. Der 37-Jährige Torgarant spielte früher in der Jugend Winterhausens, ehe er die Mainseite wechselte. Nach einem zweieinhalbjährigen Intermezzo von 2011 bis 2013 bei den Blau-Weißen, spielt der Torgarant seit sechs Spielzeiten wieder für die TSG. „Er wird die Interessen beider Vereine vertreten“, so Beck. Kohl beschreibt ihn als geradlinig, ehrlich und zuverlässig.

Adelfinger wird dann gleich mit mehreren Mitspielern die Geschicke der neuen Spielgemeinschaft, die ihre Heimspiele abwechselnd in beiden Ortschaften austragen wird, leiten. Denn, nachdem Sommerhausens Trainer Jürgen Lindner und Winterhausens Übungsleiter Johann Massek zum Rundenende aufhören, wird Felix Vetter, aktuell Angreifer der TSG, neuer Spielertrainer. Dabei wird er von Christian Kohl unterstützt. Beide sind verantwortlich für die erste Mannschaft, die voraussichtlich in der Kreisklasse spielen wird. Die Reserve, deren Spielklasse noch nicht endgültig feststeht, übernimmt Nicolas Leis. Als Ansprechpartner und Betreuer von Winterhäuser Seite fungiert Philipp Obenhuber. „Das ist eine Lösung, die beide Seiten befürwortet haben“, freuen sich der scheidende Kohl und auch Beck auf die gemeinsame Zukunft der beiden Nachbarvereine.