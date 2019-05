Silber für Fischer

Wegen eines Missgeschicks im ersten Reiß-Versuch verpasste die Kitzinger Nachwuchs-Gewichtheberin Katharina Fischer in Roding eine bessere Platzierung. So aber blieb für die Sportlerin des KSV Kitzingen bei der bayerischen Meisterschaft die Silbermedaille im Jahrgang 2004. Mit 540,3 Punkten, bestehend aus athletischen Übungen, in denen Fischer gewohnt stark und fast gleichauf mit ihrer Gegnerin war, und Gewichtheben wurde sie Zweite hinter Nathalie Rettenberger (Neuaubing; 582,8).

Christian Haupt scheiterte im Reißen des Jahrgangs 2005 an einer neuen Bestleistung von 50 kg. Das machte er im Stoßen mit neuer persönlicher Bestmarke (60 kg) wett. Die schwächeren athletischen Übungen sorgten dafür, dass er mit 427,2 Zählern auf Rang fünf landete. (pm)