Sieg und Niederlage

Bezirksliga Hohenlohe

TSV Dünsbach – Spfr. DJK Bühlerzell 3:2 SSV Gaisbach – SGM Niedernhall/Weißbach 2:1 TSG Kirchberg/Jagst – VfR Altenmünster 1:1 SG Sindringen/Ernsbach – TSV Michelfeld 3:2 TSV Obersontheim – TSV Neuenstein 5:0 SGM Taubertal/Röttingen – Tura Untermünkheim 3:1 SV Mulfingen – TSV Hessental 3:0 TSV Dünsbach – SGM Taubertal/Röttingen 2:1 SV Mulfingen – TSV Braunsbach 1:4 SSV Gaisbach – TSG Kirchberg/Jagst 2:0 SV Wachbach – TSV Michelfeld 5:2 VfR Altenmünster – TSV Neuenstein 1:0 Spfr. DJK Bühlerzell – Tura Untermünkheim 2:5 SGM Niedernhall/Weißbach – TSV Obersontheim 1:1 TSV Hessental – SG Sindringen/Ernsbach 1:1

1. (1.) SSV Gaisbach 24 17 7 0 71 : 26 58 2. (3.) TSV Obersontheim 23 15 5 3 52 : 18 50 3. (2.) SV Wachbach 23 15 5 3 46 : 16 50 4. (4.) SG Sindringen/Ernsbach 24 15 4 5 55 : 38 49 5. (5.) Tura Untermünkheim 24 12 6 6 50 : 38 42 6. (7.) VfR Altenmünster 24 10 3 11 38 : 43 33 7. (12.) TSV Dünsbach 24 9 4 11 52 : 50 31 8. (6.) Spfr. DJK Bühlerzell 24 8 7 9 41 : 47 31 9. (10.) SV Mulfingen 24 9 3 12 42 : 56 30 10. (9.) TSV Hessental 24 8 5 11 31 : 47 29 11. (8.) TSV Neuenstein 24 7 7 10 36 : 45 28 12. (11.) SGM Niedernhall/Weißbach 24 7 6 11 42 : 47 27 13. (14.) TSV Braunsbach 23 6 5 12 36 : 51 23 14. (13.) TSV Michelfeld 24 6 2 16 44 : 56 20 15. (15.) TSG Kirchberg/Jagst 24 3 6 15 26 : 57 15 16. (16.) SGM Taubertal/Röttingen 23 3 5 15 25 : 52 14

SGM Taubertal/Röttingen – Tura Untermünkheim 3:1 (2:0). Im Nachholspiel gegen TURA Untermünkheim gelang der SGM der erste Rückrundensieg. Die Heimelf begann die Partie forsch und setzte die Gäste früh in deren Hälfte unter Druck. Jonas Löbert belohnte dies dies mit der frühen Führung. In der Folge übernahm Untermünkheim die Spielkontrolle, ohne sich klare Chancen herauszuspielen. Gefährlicher blieben die Gastgeber. Nach einer Ecke kam der Ball über Umwege zu Daniel Walch, der aus kurzer Distanz einschob. Jonas Löbert und Andre Fries ließen kurz vor der Pause noch Chancen zum 3:0 liegen. Lukas Gundermann machte es in der zweiten Hälfte besser und verwandelte einen an Andre Fries verursachten Foulelfmeter. Die Gäste wechselten zur Pause offensiv, blieben aber weiterhin ohne große Durchschlagskraft. Erst ein SGM-Ballverlust ermöglichte den Anschlusstreffer. Nun wirkten die Hausherren zwar verunsichert, brachten aber ihren verdienten Sieg über die Zeit.

Tore: 1:0 Jonas Löbert (9.), 2:0 Daniel Walch (29.), 3:0 Lukas Gundermann (67., Foulelfmeter), 3:1 Ehichioya Courage (86.).

TSV Dünsbach – SGM Taubertal/Röttingen 2:1 (0:1). Unterbrochen vom freitäglichen Sieg im Nachholspiel, setzt sich die Serie der knappen und oft in der Schlussphase erlittenen Niederlage der Spielgemeinschaft aus Tauberrettersheim und Röttingen fort. Lucas Mohrs frühe Führung hielt bis in die Schlussphase, ehe Dennis Ebinger ausglich. Zum allem Überfluss schaffte Dünsbachs Schaffert kurz vor dem Schlusspfiff dann sogar noch den Siegtreffer für seine Farben.

Tore: 0:1 Lucas Mohr (2.), 1:1 Dennis Ebinger (78.), 2:1 Dominik Schaffert (89.).