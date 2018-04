Sickershausen gelingt die Revanche

Kreisklasse 1 Würzburg

ASV Rimpar II – SV Oberdürrbach 2:1 TSV Lengfeld II – Burggrumb./Erbsh./Sulzwiesen 1:5 TSV Unterpleichfeld II – SV Veitshöchheim 1:3 SV Oberpleichfeld/Dipbach – VfR Bibergau 2:0 TSV Grombühl – TG Höchberg II 1:2 SV Bergtheim – SV Kürnach 1:4 TSG Estenfeld – TSV Biebelried 8:0

1. (1.) TSG Estenfeld 21 17 2 2 67 : 28 53 2. (2.) Burggrumb./Erbsh./Sulzwiesen 21 12 5 4 59 : 33 41 3. (3.) SV Oberdürrbach 21 9 7 5 48 : 34 34 4. (6.) SV Kürnach 21 10 3 8 45 : 43 33 5. (8.) ASV Rimpar II 21 10 2 9 48 : 48 32 6. (4.) TSV Lengfeld II 21 9 4 8 41 : 36 31 7. (5.) TSV Unterpleichfeld II 21 10 1 10 42 : 42 31 8. (7.) SV Bergtheim 21 9 2 10 43 : 46 29 9. (9.) SV Veitshöchheim 21 8 3 10 36 : 49 27 10. (10.) TG Höchberg II 21 7 4 10 33 : 40 25 11. (11.) SV Oberpleichfeld/Dipbach 21 6 6 9 30 : 42 24 12. (12.) TSV Biebelried 21 5 4 12 26 : 45 19 13. (13.) TSV Grombühl 21 4 6 11 26 : 36 18 14. (14.) VfR Bibergau 21 5 3 13 33 : 55 18

SG Oberpleichfeld/Dipbach/Prosselsheim – VfR Bibergau 2:0 (1:0). „Die schwächste Leistung in diesem Kalenderjahr“ zeigten die Bibergauer laut ihrem Trainer Bernd Siller ausgerechnet in Dipbach. Gegen den direkten Konkurrenten kamen die Gäste vor der Pause nie wirklich ins Spiel und waren mit dem 0:1-Rückstand noch gut bedient. Nach dem Seitenwechsel berappelte sich der VfR und erspielte sich ein Übergewicht, zwingende Chancen wollten dabei aber kaum herausspringen. So war es Hannes Zeidler, der mit einem abgefälschten Schuss aus dem Nichts den Endstand herstellte. Trotz schwächerer zweiter Hälfte ging der Sieg der Gastgeber aber in Ordnung.

Tore: 1:0 Hannes Zeidler (7.), 2:0 Hannes Zeidler (73.).

TSG Estenfeld – TSV Biebelried 8:0 (3:0). Die Partie in Estenfeld kam einem Offenbarungseid des TSV gleich. Von der ersten Minute an leisteten die Biebelrieder kaum Gegenwehr und fügten sich frühzeitig in ihr Schicksal. Der designierte Meister hingegen spielte sich in einen Rausch. TSV-Kapitän Ruben Elker sprach von einem Klassenunterschied. Nicht eine Torchance hatten die Gäste im gesamten Spiel

Tore: 1:0 Christof Hornung (3.), 2:0 Christoph Schraud (13.), 3:0 Christof Hornung (23.), 4:0 Sebastian Niedermeyer (64.), 5:0 Christof Hornung (66.), 6:0 Marco Burkert (70.), 7:0 Sven Burkard (87.), 8:0 Sebastian Reisinger (90.).

Kreisklasse 2 Würzburg

TSG Sommerhausen – SpVgg Gülchsheim 2:1 SV Gelchsheim – SC Mainsondheim 4:1 FG Marktbreit/Martinsheim II – SV Sickershausen 0:2 SpVgg Gülchsheim – SC Mainsondheim 3:0 TSG Sommerhausen – SV Willanzheim 2:1 SV Hoheim – SG Seinsheim/Nenzenheim 3:3 Ochsenfurter FV – SV Geroldshausen 1:2 TSV Gerbrunn – SV Bütthard 1:4 TSV Mainbernheim – SV Gelchsheim 0:6

1. (1.) SV Bütthard 21 14 5 2 64 : 20 47 2. (2.) SV Sickershausen 20 15 1 4 58 : 25 46 3. (3.) SpVgg Gülchsheim 21 12 8 1 62 : 26 44 4. (4.) SV Willanzheim 21 13 2 6 65 : 40 41 5. (5.) SV Geroldshausen 21 13 2 6 46 : 32 41 6. (6.) TSG Sommerhausen 21 9 5 7 39 : 36 32 7. (7.) FG Marktbreit/Martinsheim II 20 6 8 6 29 : 37 26 8. (8.) SV Hoheim 22 6 7 9 44 : 59 25 9. (12.) SV Gelchsheim 21 6 6 9 37 : 42 24 10. (9.) TSV Gerbrunn 22 6 4 12 38 : 52 22 11. (10.) SC Mainsondheim 20 6 2 12 26 : 52 20 12. (11.) TSV Mainbernheim 22 6 1 15 25 : 53 19 13. (14.) SG Seinsheim/Nenzenheim 21 3 4 14 27 : 55 13 14. (13.) Ochsenfurter FV 21 4 1 16 28 : 59 13

TSG Sommerhausen – SpVgg Gülchsheim 2:1 (1:0). Sommerhausen bringt Gülchsheim die erste Saisonniederlage bei – und das völlig verdient. Die TSG verteidigte konsequent und ließ selbst in Unterzahl kaum gegnerische Möglichkeiten zu. Offensiv drückte einmal mehr Felix Vetter dem TSG-Spiel seinen Stempel auf und führte die Seinen zu einem verdienten Erfolg.

Tore: 1:0 Felix Vetter (45.), 2:0 Makulik Maciej (56.), 2:1 Ralf Dehm (73., Foulelfmeter); Rot: Christian Kohl (72., Notbremse, Sommerhausen).

SV Gelchsheim – SC Mainsondheim 4:1 (3:1). Sieben Minuten vor der Pause reichten den kampfstarken Gelchsheimern, um den Gästen den Zahn zu ziehen. Davor und danach war es ein weiterstgehend ausgeglichenes Duell, das letztlich die Heimelf nicht unverdient für sich entschied.

Tore: 0:1 Marco Burkard (23.), 1:1 Jonas Neckermann (38.), 2:1 Timo Skrobar (42.), 3:1 Daniel Kreußer (45.), 4:1 Daniel Leimig (89.).

FG Marktbreit-Martinsheim II – SV Sickershausen 0:2 (0:1). Deutlich schwächer als noch im ersten Duell vor drei Tagen präsentierten sich beide Kontrahenten. Vor der Gästeführung, die nicht unverdient war, verzeichnete die FGM jedoch einen Lattenknaller. Es blieb die einzige Möglichkeit der Heimelf, die gegen die spielstarken Sickershäuser nach der Pause kaum mehr Akzente setzen konnte und zu Recht verlor.

Tore: 0:1 Dominik Held (41.), 0:2 Markus Kretzer (59.).

SpVgg Gülchsheim – SC Mainsondheim 3:0 (0:0). Ausgeglichen gestalteten die Mainsondheimer die erste Hälfte und hatten sogar die eine oder andere Möglichkeit. Erst nach dem Seitenwechsel rissen die Gastgeber das Spiel an sich und wussten spielerisch zu überzeugen. Der Sieg war verdient, wodurch die roten Teufel weiter im Aufstiegsrennen bleiben.

Tore: 1:0 Christian Gebhardt (61.), 2:0 David Hegwein (64.), 3:0 Andreas Engert (70.).

TSG Sommerhausen – SV Willanzheim 2:1 (1:0). Nach Gülchsheim schlug die TSG auch Willanzheim ein Schnippchen. Erneut stand die Defensive kompakt, und vorne wirbelte Felix Vetter erneut erfolgreich. Das waren die Schlüssel zum zweiten 2:1-Sieg an diesem Wochenende.

Tore: 1:0 Felix Vetter (14.), 2:0 Felix Vetter (71., Foulelfmeter), 2:1 Pascal Schmitt (87.).

SV Hoheim – SG Seinsheim/Nenzenheim 3:3 (0:1). Hoheim spielte, die Gäste trafen. So lässt sich die erste Hälfte beschreiben. Auch nach der Pause war der Aufsteiger besser und sah nach 90 Minuten wie der sichere Sieger aus. Doch mit dem letzten Angriff entführte die SG noch einen glücklichen Punkt.

Tore: 0:1 Florian Sieber (45.), 1:1 Philipp Schmidt (51.), 1:2 Florian Sieber (57.), 2:2 Christoph Hofmann (73.), 3:2 Christian Englert (81.), 3:3 Tobias Bischoff (90.+5).

Ochsenfurter FV – SV Geroldshausen 1:2 (1:0). Ochsenfurt taumelt dem Abstieg entgegen. Die Heimelf war eine Stunde lang das überlegene Team, versäumte aber, weitere Treffer zu erzielen. Als die Kräfte beim FV schwanden, gelangen Geroldshausen zwei glückliche Tore zu einem noch schmeichelhafteren Erfolg.

Tore: 1:0 Dennys Roth (25.), 1:1 Florian Boldt (73.), 1:2 Sascha Vieth (89.).

TSV Gerbrunn – SV Bütthard 1:4 (0:2). Zunächst hatte zwar Gerbrunn die Chancen, in Führung zu gehen, doch Schedel und Debey scheiterten. Besser machte es Pregitzer, der die danach überlegenen Gäste in Front brachte. Peter Deißenberger sorgte mit seinen drei Treffern für einen standesgemäßen Sieg beim Kellerkind. Das lehnte sich zwar nach dem 0:3 nochmals auf, gegen souveräne Büttharder hatte der Aufsteiger aber nichts mehr auszurichten.

Tore: 0:1 Hendrik Pregitzer (14.), 0:2 Peter Deißenberger (23.), 0:3 Peter Deißenberger (57.), 1:3 Sebastian Schiebe (70.), 1:4 Peter Deißenberger (85.); Gelb-Rot: Brandon Masgai (88., wiederholtes Foulspiel, Gerbrunn).

TSV Mainbernheim – SV Gelchsheim 0:6 (0:4). Ein Debakel erlebte Mainbernheim im direkten Duell um den Relegationsplatz gegen Gelchsheim. Ein vierminütiger Tiefschlaf der Heimelf nach einer knappen halben Stunde besiegelte bereits frühzeitig den Gästesieg, der am Ende deutlich ausfiel, aber die Kräfteverhältnisse klar widerspiegelte.

Tore: 0:1 Jonas Neckermann (28.), 0:2 Daniel Kreußer (29.), 0:3 Timo Skrobar (32.), 0:4 Daniel Kreußer (42.), 0:5 Julian Skrobar (61.), 0:6 Daniel Kreußer (86., Foulelfmeter).