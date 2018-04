Sickershausen böse überrascht

Kreisklasse 2 Würzburg

SV Willanzheim – SV Hoheim 4:2 SV Sickershausen – FG Marktbreit/Martinsheim II 1:4

1. (1.) SV Bütthard 20 13 5 2 60 : 19 44 2. (2.) SV Sickershausen 19 14 1 4 56 : 25 43 3. (3.) SpVgg Gülchsheim 19 11 8 0 58 : 24 41 4. (4.) SV Willanzheim 20 13 2 5 64 : 38 41 5. (5.) SV Geroldshausen 20 12 2 6 44 : 31 38 6. (6.) TSG Sommerhausen 19 7 5 7 35 : 34 26 7. (8.) FG Marktbreit/Martinsheim II 19 6 8 5 29 : 35 26 8. (7.) SV Hoheim 21 6 6 9 41 : 56 24 9. (9.) SC Mainsondheim 18 6 2 10 25 : 45 20 10. (10.) TSV Gerbrunn 20 5 4 11 35 : 48 19 11. (11.) TSV Mainbernheim 20 6 1 13 25 : 45 19 12. (12.) SV Gelchsheim 19 4 6 9 27 : 41 18 13. (13.) Ochsenfurter FV 20 4 1 15 27 : 57 13 14. (14.) SG Seinsheim/Nenzenheim 20 3 3 14 24 : 52 12

SV Willanzheim – SV Hoheim 4:2 (1:1). Die Willanzheimer hatten ge-gen ersatzgeschwächte Gäste größere Probleme als erwartet. Denn bei einer der raren Offensivaktionen Hoheims gelang Christian Englert das 0:1. Bis zur Pause hatte die überlegene Heimelf die Partie gedreht, und nach dem Wechsel schien sie dem sicheren Sieg entgegenzustreben. Aber der Aufsteiger schlug unerwartet zurück. Wenig später zogen die Gastgeber wieder in Führung. Dank der größeren Kraftreserven entschieden sie die Partie zu ihren Gunsten.

Tore: 0:1 Christian Englert (11.), 1:1 Artur Unrau (29.), 2:1 Alexander Flennert (50.), 2:2 Frank Söhnlein (79.), 3:2 Julian Ziegler (80.), 4:2 Niklas Hein (87.).

SV Sickershausen – FG Marktbreit/Martinsheim II 1:4 (0:1). Eine böse Überraschung erlebte Aufstiegskandidat Sickershausen. Die Marktbreiter dominierten die Anfangsphase und gingen in Führung. Die stand in der Folge allerdings auf sehr wackeligen Beinen, da die Hausherren einige Gänge zulegten und die Partie nun bestimmten. Trotz bester Chancen wollte der Ausgleich nicht fallen. Stattdessen erhöhten die Gäste. Zwar kam die Heimelf mit einem verwandelten Elfmeter noch einmal zurück, aber Marktbreit war an diesem Tag extrem effizient und entschied per Doppelpack in den Schlussminuten die Partie.

Tore: 0:1 Daniel Hack (9.), 0:2 Niko Holzberger (73.), 1:2 Julian Rahmann (80., Foulelfmeter), 1:3 Michael Hofstetter (88.), 1:4 Sandro Especiosa (89.).