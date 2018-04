Sickershausen berauscht sich an seiner Chance

Der 24. April 1994 war ein Feiertag für die Fußballer des SV Sickershausen, nicht nur, weil das Datum auf einen Sonntag fiel, mehr noch weil ihnen am Abend dieses Tages ein kleines Kunststück gelungen war. Erst als dritter Klub ihrer Klasse hatten sie – glänzend eingestellt von Trainer Horst Hering – einen Sieg ge-gen Bayern Kitzingen geschafft, den Titelanwärter und Tabellenführer der damaligen B-Klasse (heute Kreisklasse). 3:1 hieß es nach Treffern von Jürgen Taub (2) und Harry Kämpf einerseits sowie Norbert Brennenstuhl andererseits. Vier Wochen später gab es im Rückspiel ein 1:1. Die Bayern stiegen am Ende trotzdem auf – und die Wege der beiden Klubs trennten sich. Vielleicht werden sie sich schon bald wieder kreuzen.

Uwe Köhler kennt nicht mehr den Tag genau im Mai 1994, aber auch er war einer der Helden, eingewechselt in der 55. Spielminute und mit einer guten Konterchance ausgestattet, um dem Favoriten noch etwas deutlicher heimzuleuchten. Seit mehr als dreizehn Jahren ist Köhler nun Vorsitzender des SV Sickershausen. Sieht er auf die sich immer weiter öffnende Perspektive dieser Wochen, dann sagt er: „Natürlich, das wäre was.“

Ein Stadtderby in der Kreisliga zwischen Bayern Kitzingen und seinem SV Sickershausen hat es noch nie gegeben, und man weiß nicht, was man erstaunlicher finden soll – dass die Bayern im Lauf der letzten Jahre so weit gefallen sind, oder dass es Sickershausen womöglich so weit nach oben schafft, dorthin, wo der Klub noch nie in seiner 105-jährigen Geschichte gestanden hat.

In der Spielzeit 1995/96 lagen zwischen den beiden Klubs zwei Klassen. Fünf Jahre später waren es schon drei, und noch einmal vier Jahre später sogar fünf (wenn man die damals noch existierende Bezirksoberliga mitrechnet). Fortan bröckelte die Dominanz des Kitzinger Branchenführers mehr und mehr, die Positionen der Vereine haben sich immer weiter angenähert, bis sie nun fast auf Augenhöhe sind. Während die Bayern dem Abstieg aus der Bezirksliga geweiht sind, muss Sickershausen noch um sein Fortkommen bangen.

Für kurze Zeit hatte der SVS schon die Führung in der Kreisklasse übernommen, aber dann kam Mittwochabend der Rückschlag: ein 1:4 gegen Marktbreit/Martinsheim II. Köhler, selbst Augenzeuge der Partie, sagt: „Wir hätten noch eine Stunde so weiterspielen können und kein Tor mehr gemacht.“ Soll heißen: Solche Spiele gibt es. Die Leistung der Mannschaft habe ja gepasst. Deshalb brauche er sich nicht groß Sorgen zu machen. „Womöglich war es ein Schuss vor den Bug, damit wir konzentriert bleiben.“

Tatsächlich hat sich da ein mit Gaben und Talent großzügig gesegnetes Team bis an die Spitze seiner Klasse gekickt. Sechs Jahre leistete Thomas Beer im Kitzinger Vorort Grundlagen- und Aufbauarbeit – bis er im vergangenen Sommer als Trainer weiterzog zum SSV Kitzingen. Von dort kam im Gegenzug Wolfgang Beischmidt zum SV Sickershausen, ein Zufall, wie Uwe Köhler versichert. Absprachen unter den beiden Klubs habe es nicht gegeben. Beischmidt profitierte von Beers Vorarbeit, und Beer hatte sich seinerseits die gute Jugendarbeit des Klubs zunutze gemacht.

Eine stattliche Zahl Jugendlicher spülte die 2010 zusammen mit dem FC Iphofen, dem TSV Mainbernheim und dem SV Hoheim gegründete JFG Schwanberg die vergangenen Jahre in den Kader, und die Quelle ist mittlerweile so nachhaltig, dass auch in den nächsten Jahren die Versorgung gesichert sein wird. Auch ein kompetentes Team an Trainern in der JFG trage maßgeblich zu diesem Erfolg bei.

So war für Köhler die Entwicklung der ersten Sickershäuser Mannschaft absehbar. Schon in der vergangenen Runde hatte das Ziel gelautet, „unter den ersten Vier“ mitzumischen. Das gelang nicht ganz: Fünfter wurde der SVS am Ende. Jetzt könnte es klappen mit diesem erhofften Sprung, der ungleich größer wäre als beim Wiederaufstieg 2012 von der A-Klasse in die Kreisklasse. Die Mannschaft hat sich unter Beischmidt weiter gefestigt, sie sucht nach Möglichkeit nach spielerischen Lösungen, und in Julian Rahmann besitzt sie den – gemessen an der Quote von 19 Toren – zweitbesten Angreifer der Liga nach dem Gülchsheimer Ralf Dehm (21).

Dass Sickershausen in den verbleibenden sieben Spielen dieser Runde noch zwei Mitanwärter im Kampf um den Aufstieg erwartet – Willanzheim und Gülchsheim –, wertet Köhler eher als Vorteil. Gegen vermeintlich stärkere Gegner, so hat er erkannt, tue die Mannschaft sich einfacher. Diesen Samstag steht erst mal eine andere Aufgabe an: das Rückspiel gegen Marktbreit/Martinsheim II.