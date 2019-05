Selbstbewusste Bayern

Relegation zur Bezirksliga

Bayern Kitzingen – FC Südring Aschaffenburg (Mittwoch, 18.30 Uhr)

Locker ließen es die Kitzinger Bayern am Montag angehen. „Der Spaß und die Regeneration standen im Vordergrund. Wir wollten die Müdigkeit aus den Beinen bekommen“, berichtet Übungsleiter Thomas Hofmann. Einige Spieler hätten sich zudem von den Physiotherapeuten pflegen lassen. Die Duelle gegen Bezirksligist Schweinheim hatten ihre Spuren hinterlassen. Zweimal mussten die Kicker vom Bleichwasen an ihre Grenzen gehen, um die Aschaffenburger in die Knie zu zwingen. Trotz eines Abnutzungskampfes in Hin- und Rückspiel gelang dies letztlich unerwartet souverän.

„Wir sind über die erste schwere Hürde gekommen, weil wir in beiden Spielen auf den Punkt unsere Leistung Platz bringen konnten“, resümiert der 44-Jährige. Das müsse auch gegen Aschaffenburg gelingen. Zu unterschätzen ist der Vizemeister der Aschaffenburger Kreisliga, der sich aufgrund der Auswärtstorregel gegen Leinach (2:2 auswärts, 0:0 zu Hause) durchsetzte, aber nicht. Besonders die große Spielstärke und die Robustheit beeindruckten Hofmann. „Wir werden mit dem nötigen Respekt in die Partien gehen. Natürlich waren die beiden Siege gut für unser Selbstvertrauen. Einen Einfluss werden die Ergebnisse der ersten Runde aber nicht haben“, glaubt Hofmann. Er weiß, dass seine Mannschaft mit einer ähnlichen Vorstellung nur schwer zu schlagen sein wird. (ara)