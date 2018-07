Segnitzer Frauen bleiben erstklassig

Bundesliga Süd Frauen Feld

FSV Hirschfelde – TV Obernhausen 3:0 TV Obernhausen – TV Stammheim 3:0 FSV Hirschfelde – TV Stammheim 3:1 TV Eibach 03 – SV Tannheim 3:0 SV Tannheim – TSV Calw 0:3 TV Eibach 03 – TSV Calw 3:0 TSV Dennach – TV Vaihingen/Enz 3:1 TV Vaihingen/Enz – TV Segnitz 3:2 TSV Dennach – TV Segnitz 3:0

1. (2.) TSV Dennach 14 12 0 2 39 : 8 24 : 4 2. (1.) TSV Calw 14 12 0 2 38 : 7 24 : 4 3. (3.) TV Eibach 03 14 10 0 4 31 : 19 20 : 8 4. (4.) TV Vaihingen/Enz 14 8 0 6 28 : 23 16 : 12 5. (5.) FSV Hirschfelde 14 8 0 6 25 : 24 16 : 12 6. (6.) TV Segnitz 14 5 0 9 22 : 28 10 : 18 7. (7.) TV Obernhausen 14 5 0 9 17 : 32 10 : 18 8. (8.) SV Tannheim 14 2 0 12 9 : 37 4 : 24 9. (9.) TV Stammheim 14 1 0 13 8 : 39 2 : 26

TV Vaihingen/Enz – TV Segnitz 3:2 (7:11, 11:5, 11:5, 9:11, 11:6)

TSV Dennach – TV Segnitz 3:0 (11:8, 11:7, 11:4)

Ohne Hauptangreiferin Luisa Kaemmer mussten die Segnitzerinnen den vorletzten Spieltag absolvieren. Die Erwartungen an den Spieltag waren durch den Ausfall der Schlagfrau nicht besonders hoch, zumal Spitzenreiter Dennach und Tabellenvierter TV Vaihingen die Gegner waren. Gegen Vaihingen sicherten sich die Frauen jedoch mit viel Kampfgeist den ersten Satz. In den Durchgängen zwei und drei fiel es den Frauen schwer, den Ball bei starkem Wind in den Griff zu bekommen und zu punkten. Nach verschiedenen Wechseln im Angriff kämpften sie sich im vierten Satz mit 11:9 zurück ins Spiel. Im entscheidenden fünften Durchgang hatten die Segnitzerinnen wieder Probleme, Punkte zu erzielen. So gingen Satz und Spiel verloren.

Im Spiel gegen Dennach zeigte sich schnell die Überlegenheit der Gegner insbesondere im Angriff. Trotzdem steht nach dem Spieltag der Klassenerhalt in der 1. Bundesliga Süd fest, da die beiden Schlusslichter aus Tannheim und Stammheim die Segnitzerinnen nicht mehr einholen können.

Spannend wird es am letzten Spieltag, der am 21. Juli in Segnitz stattfindet, trotzdem noch einmal. Für die Segnitzer Frauen geht es ab 14 Uhr schließlich darum, den sechsten Tabellenplatz gegen den punktgleichen TV Obernhausen zu verteidigen.

2. Bundesliga Süd Männer Feld

TSV Grafenau – TV Segnitz 1:3 TV Unterhaugstett – TV Segnitz 3:0 TSV Grafenau – TV Unterhaugstett 1:3 TV Waldrennach – TV Neugablonz 3:2 TV Augsburg – TV Neugablonz 3:0 TV Waldrennach – TV Augsburg 1:3 TV Stammheim II – TV Hohenklingen 3:1 TV Stammheim – TV Hohenklingen 3:0 TV Stammheim II – TV Stammheim 0:3

1. (1.) TV Unterhaugstett 14 14 0 0 42 : 9 28 : 0 2. (2.) TV Augsburg 14 11 0 3 37 : 16 22 : 6 3. (3.) TV Stammheim 14 11 0 3 38 : 18 22 : 6 4. (4.) TV Waldrennach 14 9 0 5 33 : 21 18 : 10 5. (5.) TV Neugablonz 14 6 0 8 23 : 26 12 : 16 6. (6.) TV Hohenklingen 14 4 0 10 20 : 33 8 : 20 7. (7.) TSV Grafenau 14 3 0 11 15 : 36 6 : 22 8. (8.) TV Segnitz 14 3 0 11 14 : 35 6 : 22 9. (9.) TV Stammheim II 14 2 0 12 10 : 38 4 : 24

TSV Grafenau – TV Segnitz 1:3 (13:11, 9:11, 7:11, 10:12)

TV Unterhaugstett – TV Segnitz 3:0 (11:9, 11:9, 11:5)

Nach der erwarteten 0:3-Niederlage gegen den verlustpunktfreien Tabellenführer Unterhaugstett landeten die Segnitzer Faustballer einen unerwarteten Sieg bei Gastgeber Grafenau. In der Partie ging es um alles oder nichts. Eine Niederlage hätte mit ziemlicher Sicherheit den Abstieg bedeutet. Durch den Sieg, bei dem die Mannschaft erstmals in der Rückrunde Moral und Spielspaß offenbarte, machten die Lauck-Mannen einen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Nun entscheidet der letzte Spieltag gegen den Tabellenletzten aus Stammheim und den Aufstiegskandidaten aus Augsburg über den Verlauf der nächsten Saison. 2. Bundesliga oder Bayernliga, das ist am 21. Juli bei dem Heimspieltag in Segnitz die Frage.