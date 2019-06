Schwarzacher Nachwuchs holt den Titel

Die U 15-Kicker des SC Schwarzach haben sich die Meisterschaft in der Kreisklasse Würzburg/Kitzingen gesichert. Durch den 2:1-Sieg bei ihrem schärfsten Verfolger SV Kürnach machten die Schützlinge von Trainer Dustin Hädrich ihren Titelgewinn zwei Spieltage vor Schluss perfekt. In 20 Spielen gelangen 18 Siege und zwei Unentschieden (Rottendorf, Sonderhofen). Die erfolgreiche Mannschaft (hinten von links): Til Zörner, Anton Müller, Julian Müller, Paul Ruhl, Lukas Schiffmeier, Co-Trainer Stefan Ebert und Falk Müller, Marc Höfle, Benedikt Wander, Co-Trainer Rüdiger Wander, (vorne von links): Christoph Seifert, Marco Müller, Max Schäffner, Simon Estenfelder, Andre Meuser, Fabio Walter, Marius Ebert, Julian Müller, Lukas Siegert, Erik Petersilka und (ganz vorne) Trainer Dustin Hädrich. (wro) Foto: Foto: C. Zörner