Schwarzach sieht Mut nicht belohnt

Bezirksliga West

TSV Neuhütten/Wiesthal – TSV Rottendorf 1:0 SV Vatan Spor Aschaffenburg – DJK Hain 2:1 TSV Uettingen – FC Viktoria Kahl 0:3 FC Leinach – FV Karlstadt 1:1 BSC Schweinheim – TuS Leider 2:0 TSV Keilberg – TuS Frammersbach 4:2 SpVgg Hösbach-Bahnhof – SC Schwarzach 4:1 Bayern Kitzingen – FG Marktbreit/Martinsheim 1:2

1. (1.) FC Viktoria Kahl 22 16 4 2 55 : 21 52 2. (2.) SV Vatan Spor Aschaffenburg 22 13 5 4 56 : 34 44 3. (3.) TuS Leider 20 12 4 4 53 : 21 40 4. (4.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 21 12 2 7 45 : 36 38 5. (5.) FV Karlstadt 21 10 5 6 42 : 25 35 6. (6.) TSV Rottendorf 22 9 5 8 40 : 26 32 7. (9.) TSV Neuhütten/Wiesthal 21 10 2 9 35 : 33 32 8. (10.) BSC Schweinheim 23 9 5 9 38 : 38 32 9. (7.) TuS Frammersbach 21 9 4 8 43 : 37 31 10. (8.) TSV Uettingen 20 9 2 9 34 : 35 29 11. (11.) DJK Hain 21 8 4 9 37 : 39 28 12. (12.) TSV Keilberg 22 7 6 9 34 : 36 27 13. (13.) FG Marktbreit/Martinsheim 20 8 2 10 27 : 40 26 14. (14.) FC Leinach 22 4 6 12 35 : 47 18 15. (15.) SC Schwarzach 21 3 3 15 21 : 58 12 16. (16.) Bayern Kitzingen 21 1 1 19 11 : 80 4

SpVgg Hösbach – SC Schwarzach 4:1 (1:0). Schwarzach bot beim Tabellenvierten eine gefällige Partie, die aber wenig verheißungsvoll begann: Denn schon nach drei Minuten traf Patrick Schneider für Hösbach. Der Aufsteiger ließ sich nicht hängen. In die Pause ging er mit knappem Rückstand und nicht ohne Hoffnung. Die Spieler hatten sich in der Kabine Mut zugesprochen, denn sie sahen, dass dieser Gegner nicht so übermächtig war, und witterten noch Chancen.

Doch kurz nach Wiederanpfiff gab es einen kräftigen Dämpfer, denn Hösbach zog durch einen abgefälschten Schuss aus 35 Metern auf 2:0 davon. Doch die Moral bei Schwarzach blieb intakt. Nach gut einer Stunde wurde der SC für seinen Mut belohnt. Bernd Keilholz köpfte nach einem Eckball zum Anschlusstreffer ein. Nur wenige Minuten ein erneuter Rückschlag: Nico Eichelbrönner sah nach einem aus Schwarzacher Sicht harmlosen Foul die Gelbe Karte – und als er zu Schiedsrichter Trumpfheller meinte: „Ich habe den gar nicht berührt“, sah Eichelbrönner Gelb-Rot. „Völlig überzogen“ so der Schwarzacher Tenor. Auch in Unterzahl spielte der SC noch gut mit.

Tore: 1:0 Patrick Schneider (3.), 2:0 Niklas Schöfer (52.), 2:1 Bernd Keilholz (66.), 3:1 Matthias Helfrich (84.), 4:1 Patrick Schneider (90.+1). Gelb-Rot: Nico Eichelbrönner (Schwarzach, 72., Foulspiel/Meckern). Zuschauer: 70.

Restprogramm

TSV Neuhütten/Wiesthal – TSV Rottendorf 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Felix Schanbacher (75. Foulelfmeter).

TSV Uettingen – FC Viktoria Kahl 0:3 (0:2). Tore: 0:1 Dominik Witzel (23.), 0:2 Dennis Rung (32.), 0:3 Jannik Heßler (51.).

TSV Keilberg – TuS Frammersbach 4:2 (3:0). Tore: 1:0 Lukas Otto (19.), 2:0 Raphael Bott (28.), 3:0 Lukas Salg (45.+3), 4:0 Lukas Salg (64.), 4:1 Dominik Bathon (62.), 4:2 Marco Trapp (86.).

BSC Schweinheim – TuS Leider 2:0 (1:0). Tore: 1:0 Marco Fortzik (43., Eigentor), 2:0 Christian Weber (86.).

FC Leinach – FV Karlstadt 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Marcel Hoh (56.), 1:1 Johan Brahimi (71.).