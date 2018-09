Schuster schnürt den Dreierpack

Fußball / Bezirksoberliga Frauen

VfR Stadt Bischofsheim – SpVgg Adelsberg 2:2 Holzkirchhausen/Neubrunn – Kickers ABg 0:11 TG 48 Schweinfurt – FC Hopferstadt 2:7 SV Veitshöchheim – SC Würzburg Heuchelhof II 0:0

1. (1.) Kickers Aschaffenburg 3 3 0 0 23 : 2 9 2. (2.) FC Hopferstadt 3 2 1 0 14 : 5 7 3. (3.) SV Veitshöchheim 2 1 1 0 11 : 0 4 4. (4.) VfR Stadt Bischofsheim 2 1 1 0 7 : 3 4 5. (5.) SC Würzburg Heuchelhof II 2 1 1 0 3 : 1 4 6. (6.) SB DJK Würzburg 1 1 0 0 1 : 0 3 7. (7.) TSV Keilberg 2 0 1 1 3 : 7 1 8. (11.) SpVgg Adelsberg 2 0 1 1 2 : 13 1 9. (10.) FFC Bastheim-Burgwallbach 2 0 0 2 2 : 11 0 10. (9.) TG 48 Schweinfurt 2 0 0 2 3 : 13 0 11. (8.) Holzkirchhausen/Neubrunn 3 0 0 3 1 : 15 0

TG Schweinfurt – FC Hopferstadt 2:7 (1:3). Trotz eines guten Starts in den ersten fünf Minuten ließ sich Hopferstadt vom Aufsteiger überraschen und geriet nach einer Viertelstunde in Rückstand. Die Schweinfurterinnen drängten auf den Ausbau ihrer Führung, allerdings hielt die Hopferstadts Torfrau Nadine Dornberger ihre Mannschaft durch glänzende Paraden im Spiel. Erst nach 33 Minuten sammelten sich die Hopferstädterinnen wieder und Jana Schuster vollendete zum 1:1. Binnen weniger Minuten erhöhten Jana Schuster und Silvia Schuler. Bis zur Halbzeit folgten Chancen im Sekundentakt auf Seiten der Hopferstädterinnen, die allerdings nicht genutzt wurden. Erst nach dem Seitenwechsel erhöhte Malina Endres per Kopf auf 1:4. Trotz des Rückstandes gaben die Schweinfurterinnen nicht auf und verkürzten durch die zweifache Torschützin Kristina Loshchinina. In der Schlussphase baute die Werner-Elf dann ihre Führung souverän aus, sodass ein deutlicher Sieg heraussprang.

Tore: 1:0 Kristina Loshchinina (15.), 1:1 Jana Schuster (33.), 1:2 Jana Schuster (38.), 1:3 Silvia Schuler (42.), 1:4 Malina Enders (55.), 2:4 Kristina Loshchinina (63.), 2:4 Jana Schuster (67.), 2:6 Jana Schuster (70.), 2:7 Ellen Barthelme (85.). Foto: nwo/wro