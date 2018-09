Schmerzhafte Eingewöhnung für den Absteiger

Im Mai ist die SG Seinsheim/Nenzenheim sang- und klanglos aus der Kreisklasse abgestiegen. Und auch in der A-Klasse läuft es bisher nur unwesentlich besser. Nur zwei Siege gelangen den Rot-Weißen in den ersten beiden Partien. Zumindest auf dem Papier kein besonders guter Einstand für den neuen Spielertrainer Christian Schömig. Dennoch ist der 27-Jährige – nimmt man die Resultate aus – bisher sehr angetan von seiner Premieren-Station als Trainer.

Ohne Sieg in diesem Kalenderjahr verabschiedeten sich die Kicker aus Seinsheim und Nenzenheim aus der Kreisklasse. Nur noch drei Unentschieden gelangen, und der Abstand zum rettenden Ufer betrug letztlich 14 Punkte. Im Zuge dessen verließen neben Trainer Tobias Schmidt, der nach drei Jahren wieder nach Gülchsheim zurückkehrte, langjährige Stammspieler den Verein. Andreas Blomeyer zog es nach Hoheim, Florian Sieber nach Frickenhausen. Andreas Walter schnürt in Sulzfeld die Fußballschuhe, Fabian Seemann für die FG Marktbreit-Martinsheim und Harald Schmidt in Gülchsheim.

Geschlossen wurden die entstandenen Lücken fast ausschließlich mit Spielern des TSV Biebelried, die sich Neu-Spielertrainer Christian Schömig anschlossen. So gehen neben dem Malermeister auch Marcel Leykauff, Riccardo Losch und Sebastian Singer für die Weinortkombination auf Torejagd. Wirklich erfolgreich war das Engagement des Quartetts bei der Spielgemeinschaft aber bisher nicht. Denn dem frühen Aus im Pokal folgten nur zwei Siege aus den ersten sechs Partien. Eine dürftige Bilanz für einen Absteiger - zumindest beim Blick auf die Tabelle. Denn eigentlich fehle schlichtweg das nötige Spielglück, findet der 27-jährige Trainernovize. Nach zwei aus seiner Sicht durchwachsenen Jahren am Autobahnkreuz habe er einen Tapetenwechsel gebraucht. Sein Ziel war ein Posten als Spielertrainer.

Den Zusammenhalt habe er zuletzt in Biebelried vermisst. Daher habe er die Chance ergriffen, zu den Rot-Weißen zu wechseln. Dabei seien die Gespräche harmonisch verlaufen und der Verein habe nicht das Ziel ausgegeben, direkt wiederaufsteigen zu wollen. „Das war mir wichtig, erst einmal reinzufinden und ohne größeren Druck in diese neue Aufgabe starten zu können“, so Schömig. Dabei verlief vor allem der Einstieg wunschgemäß. Die frisch abgestiegenen Kicker schienen die Misserfolge aus den Kleidern geschüttelt zu haben und starteten engagiert in die neue Saison. Schömigs kommunikative Art und Trainingsideen fanden Anklang. Rund 20 Spieler hatten ihren Spaß an den Einheiten.

In gute Auftritte oder gar positive Resultate schlug sich das allerdings bisher kaum nieder, weder in der sieglosen Vorbereitung, noch im Ligabetrieb. Denn erst zweimal verließen die Rot-Weißen den Platz als Sieger. Beim 10:1-Erfolg gegen sich spätestens nach dem 3:1 aufgebende Repperndorfer und eine Woche später gegen den noch immer sieglosen Aufsteiger Hohenfeld/RW Kitzingen. Ansonsten setzte es vier Niederlagen. Dabei setze die Mannschaft Schömigs Vorgaben weitestgehend um und spiele attraktiven Fußball. Lediglich am Toreschießen mangele es, was der Blick auf die Statistik unterstreicht. Denn in den restlichen vier Spielen gelangen nur zwei mickrige Treffer.

„Die Jungs sind bemüht. Allerdings hat die vergangene Saison deutliche Spuren hinterlassen. Die nötige mentale Stärke und der Glaube fehlen“, hat Schömig festgestellt, der trotz der schwierigen Situation noch recht entspannt wirkt. Diese kämen aber nur durch Erfolgserlebnisse, die die Spielgemeinschaft hoffentlich in den jetzt anstehenden Duellen gegen die beiden Aufsteiger aus Hüttenheim und Gnodstadt wieder einfährt. Zumal beide Spiele Brisanz bergen. Während Hüttenheim genau zwischen Seinsheim und Nenzenheim liegt , trugen einige SG-Kicker in der Vergangenheit das Gnodstädter Trikot. „Die Jungs sind heiß auf diese Duelle. Denn es gibt nichts Schöneres als Derbys“, freut sich Schömig auf hoffentlich rassige und vor allem punktreiche Spiele.