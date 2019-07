Sarah Dubiel holt Schwimm-Pokal

Zum Saisonabschluss nahmen die Schwimmer des TV Ochsenfurt am Pokalschwimmen des SV Neufahrn teil. Für die Wertung des Wettkampfes wurden die Zeiten der 50-Meter-Strecken Schmetterling, Rücken, Brust und Freistil addiert und die Gesamtzeit im Jahrgang gewertet.

Sarah Dubiel (Jahrgang 2005) behauptete sich erfolgreich gegen Lilly Kraus (TV 1864 Altötting) und Lena Hegendörfer. Mit einem Vorsprung von fast vier Sekunden und einer Gesamtzeit von 2:43,83 Minuten (Schmetterling: 41,25 Sekunden; Brust: 47,76; Rücken: 40,97; Freistil: 33,85) hat sich Sarah den Pokal in ihrer Jahrgangsklasse verdient. Auf Platz zwei musste sich Hanna Schneider in ihrem Jahrgang 2004 nur der internationales Mitstreiterin Vivianne Schröter aus Dubai geschlagen geben. Hanna holte sich Silber mit einer Gesamtzeit von 2:36,25 Minuten (Schmetterling: 39,87; Brust: 45,44; Rücken: 38,72; Freistil: 32,22). Felix Neckermann (2002) holte in seinem Jahrgang Bronze mit einer Gesamtzeit von 2:21,70 Minuten (Schmetterling: 35,44s; Brust: 41,12; Rücken: 36,27; Freistil: 28,87).

Über 50 Meter Freistil knackte Felix Neckermann er den Vereinsrekord, als erster TV-Schwimmer blieb er unter 30 Sekunden. Platz vier erreichten Luisa Schneider (2007/2:56,20/Schmetterling: 47,34; Brust: 47,73 Rücken: 43,19 Freistil: 37,94), Carina Holzheimer (2005/2:47,31/Schmetterling: 46,19; Brust: 46,03; Rücken: 42,16; Freistil: 32,93) und Jan Braune (2002/2:30,24/Schmetterling: 36,71; Brust: 44,07; Rücken: 38,65; Freistil: 30,81). Die Ochsenfurter erreichten 28 neue persönliche Bestzeiten, gleich fünf gingen auf das Konto von Charlotte Doseth (2006). (pm)