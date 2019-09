Saisonstart ernüchtert Ochsenfurts Männer

Bezirksoberliga Männer Süd

TG Heidingsfeld II – SC Heuchelhof II 9:6 SB Versbach IV – TV Ochsenfurt 9:1 TSG Waldbüttelbrunn – TV Dettelbach 9:4

1. (1.) SB Versbach IV 2 2 0 0 18 : 7 4 : 0 2. (3.) TSG Waldbüttelbrunn 1 1 0 0 9 : 4 2 : 0 3. (2.) TG Heidingsfeld II 1 1 0 0 9 : 6 2 : 0 4. (3.) TG Zell 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 4. (3.) TSV Güntersleben 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 4. (3.) TSV Albertshofen 0 0 0 0 0 : 0 0 : 0 7. (8.) SC Heuchelhof II 1 0 0 1 6 : 9 0 : 2 7. (8.) TG Heidingsfeld 1 0 0 1 6 : 9 0 : 2 9. (3.) TV Dettelbach 1 0 0 1 4 : 9 0 : 2 10. (10.) TV Ochsenfurt 1 0 0 1 1 : 9 0 : 2

Für Ochsenfurts Männer hat die neue Saison begonnen, wie die vergangene endete: ernüchternd. Der Landesliga-Absteiger setzte sich gegen Versbach mit Mühe in einem der drei Doppel durch. Der Fünfsatzsieg Tobias Maierhofers und Fabian Köhlers (16:14 im Entscheidungssatz) blieb das einzige Erfolgserlebnis. In den Einzeln war es nur Maierhofer, der seinen Gegner in den fünften Satz zu zwingen wusste. Doch alle Mühe war vergeblich. Der Ochsenfurter verlor – und nach zwei Stunden Spielzeit war der Auftritt des TVO gegen Versbach beendet. Dettelbachs Gastspiel in Waldbüttelbrunn dauerte nur unwesentlich länger. Die Dettelbacher hatten es im Mittelteil der Partie zumindest geschafft, ihren Gegner auf Trab zu halten. Nach drei Siegen in Folge hatten sie auf 4:5 verkürzt. Die folgenden vier Begegnungen mussten sie dann allerdings abgeben.

SB Versbach IV – TV Ochsenfurt 9:1 (29:8 Sätze). Ochsenfurt: Köhler/Tobias Maierhofer 1.

TSG Waldbüttelbrunn – TV Dettelbach 9:4 (31:18). Dettelbach: Unger/Knorr 1, Dill 1, Weimann 1, Döring 1.

Bezirksliga 2 Ost Männer Süd

TV Etwashausen III – TV Gerolzhofen 9:3