SSV-Niederlage: Ball mit der Faust über die Linie bugsiert?

Bezirksliga West

SSV Kitzingen – DJK Hain 0:1 TSV Neuhütten-Wiesthal – TuS Frammersbach 0:0 TuS Leider – Spfrd Sailauf abg. TSV Retzbach – Südring Aschaffenburg 1:2

1. (2.) DJK Hain 18 13 2 3 46 : 23 38 2. (1.) TSV Rottendorf 19 13 2 4 47 : 26 38 3. (3.) TSV Lohr 18 9 6 3 36 : 21 30 4. (4.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 19 9 3 7 40 : 38 29 5. (5.) TSV Heimbuchenthal 19 9 4 6 43 : 23 28 6. (6.) TuS Leider 18 9 4 5 38 : 31 28 7. (7.) TSV Keilberg 19 8 5 6 21 : 21 26 8. (8.) TV Wasserlos 18 8 5 5 38 : 35 23 9. (9.) Spfrd Sailauf 18 8 2 8 32 : 39 23 10. (11.) TuS Frammersbach 19 7 6 6 26 : 24 21 11. (10.) TSV Uettingen 18 7 3 8 24 : 35 21 12. (12.) SSV Kitzingen 19 7 2 10 27 : 34 20 13. (13.) TSV Neuhütten-Wiesthal 18 6 4 8 27 : 31 19 14. (15.) Südring Aschaffenburg 18 4 2 12 24 : 69 11 15. (14.) TSV Retzbach 19 3 3 13 20 : 39 9 16. (16.) SV Erlenbach/Main z.g. 17 0 1 16 0 : 0 0

SSV Kitzingen – DJK Hain 0:1 (0:1). – SSV-Trainer Thomas Beer war noch eine halbe Stunde nach Spielschluss aufgebracht. „Leider wurde in der Partie der Fairnessgedanke mit Füßen getreten“, schimpfte er über die spielentscheidende Szene. Nach Ansicht Beers, seiner Spieler und vieler Zuschauer hatte DJK-Akteur Yannick Diels die Kugel bei seinem Treffer zum 1:0 (40.) nach einem Eckball im Gewühl im Liegen mit der Faust über die Linie bugsiert. Auf Nachfrage von Schiedsrichter Stefan Kuffer gab Diels jedoch an, das Tor korrekt erzielt zu haben. „Wenn man gefragt wird, sollte man so fair sein, das Handspiel zuzugeben“, gab Beer dem DJKler mit auf den Weg. Seinem Team attestierte Kitzingens Trainer eine gute Leistung. Über weite Strecken sei seine Mannschaft sogar das aktivere Team gewesen, habe nach Wiederanpfiff das Risioko erhöht und auch ein paar Gelegenheiten erspielt, die jedoch nicht genutzt wurden. (Hops)

Restprogramm

Neuhütten-Wiesthal – Frammersbach 0:0 Retzbach – Aschaffenburg 1:2 (0:1) Tore: 0:1 Bajric (22.), 1:1 Zull (65./Foulelfmeter), 1:2 (90.+3) Ostojic.