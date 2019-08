SSV Kitzingen setzt ein dickes Ausrufezeichen

Bezirksliga West

TSV Uettingen – TSV Neuhütten-Wiesthal 1:3 SV Erlenbach/Main – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:1 TuS Leider – SSV Kitzingen 1:4 TV Wasserlos – TSV Retzbach 3:2 TSV Keilberg – DJK Hain 1:0 TSV Lohr – TSV Heimbuchenthal 1:1 TSV Rottendorf – Südring Aschaffenburg 5:0 TuS Frammersbach – Spfrd Sailauf 0:1

1. (2.) TSV Rottendorf 5 5 0 0 17 : 5 15 2. (3.) TV Wasserlos 5 4 0 1 18 : 6 12 3. (1.) TuS Leider 5 4 0 1 15 : 6 12 4. (6.) TSV Keilberg 5 4 0 1 10 : 4 12 5. (5.) TSV Lohr 5 3 1 1 14 : 6 10 6. (7.) TSV Neuhütten-Wiesthal 5 3 1 1 9 : 5 10 7. (4.) DJK Hain 5 3 0 2 14 : 6 9 8. (8.) TSV Heimbuchenthal 5 2 1 2 14 : 8 7 9. (12.) SSV Kitzingen 5 2 0 3 11 : 12 6 10. (9.) TSV Uettingen 5 2 0 3 9 : 14 6 11. (10.) TuS Frammersbach 5 1 1 3 7 : 8 4 12. (13.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 5 1 1 3 2 : 13 4 13. (11.) TSV Retzbach 5 1 0 4 8 : 11 3 14. (15.) Spfrd Sailauf 5 1 0 4 6 : 15 3 15. (14.) Südring Aschaffenburg 5 1 0 4 7 : 30 3 16. (16.) SV Erlenbach/Main 5 0 1 4 2 : 14 1

TuS Leider – SSV Kitzingen 1:4 (0:1). Der SSV Kitzingen setzt ein Ausrufezeichen. Dabei machte Leider in den ersten 20 Minuten viel Druck, hatte zwei gute Chancen und versäumte es in Führung zu gehen. Dann kamen die „Siedler“ besser ins Spiel und gingen durch Alexander Schmidbauer überraschend in Führung. Nach Wiederanpfiff hielt der SSV weiter großartig dagegen und kam zu wichtigen Balleroberungen. Florian Rumpel legte mit zwei weiteren Treffern nach. Leider kam nach dem Anschlusstreffer noch einmal stark auf. Aber mit dem 1:4 durch Dennis Ketturkat war der Tabellenführer besiegt. „Die Mannschaft hat sich für die Leistung belohnt. Es war für uns wichtig, nicht den Anschluss zu verlieren“, sagte ein hochzufriedener Trainer Thomas Beer.

Tore: 0:1 Alexander Schmidbauer (28.), 0:2 Florian Rumpel (57.), 0:3 Florian Rumpel (62.), 1:3 Raphael Rommel (64.), 1:4 Dennis Ketturkat (75.). Zuschauer: 87.

TSV Uettingen – TSV Neuhütten-Wiesthal 1:3 (0:2). Tore: 0:1 Christian Huth (18.), 0:2 Christian Huth (41.), 1:2 Manuell Scheller (72.), 1:3 Felix Schanbacher (76.).

SV Erlenbach – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:1 (1:1). Tore: 1:0 Manuel Schneider (19.), 1:1 Patrick Schneider (38.).

TV Wasserlos – TSV Retzbach 3:2 (0:0). Tore: 0:1 Mirco Zimmermann (47.), 0:2 Mirco Zimmermann (63.), 1:2 David Wohnsland (67.), 2:2 Leo Lutz (77.), 3:2 Leo Lutz (82.).

TSV Keilberg – DJK Hain 1:0 (0:0). Tor: 1:0 Daniel Reinhardt (51.).

TSV Lohr – TSV Heimbuchental 1:1 (0:0). Tore: 1:0 Dominik Bathon (63.), 1:1 Christopher Röth (66.).

TSV Rottendorf – 1. FC Südring Aschaffenburg 5:0 (2:0). Tore: 1:0 Sebastian Mainka (19.), 2:0 Nicolas Schubert (28.), 3:0 Moritz Schubert (61.), 4:0 Julian Wolff (83.), 5:0 Moritz Schubert (90..).

TSV Frammersbach – Spfrd. Sailauf 0:1 (0:1). Tor: 0:1 Björn Fleckenstein (31.).

Bezirksliga Ost

TSV Bergrheinfeld – TSV Gochsheim 2:2 FC Thulba – FC Sand II 5:1 FC Bad Kissingen – DJK Dampfach 2:2 Spfr. Steinbach – FC Westheim 4:2 DJK Altbessingen – Oberschwarz./Wiebelsb. 2:3 DJK Hirschfeld – TSV Forst 1:1 TSV/DJK Wiesentheid – SV Rödelmaier 4:0 TSV Münnerstadt – SV-DJK Unterspiesheim 2:3

1. (1.) FC Thulba 5 4 1 0 16 : 6 13 2. (3.) Oberschwarz./Wiebelsb. 5 4 0 1 13 : 9 12 3. (4.) TSV/DJK Wiesentheid 5 3 2 0 13 : 4 11 4. (2.) TSV Forst 5 3 1 1 15 : 5 10 5. (5.) TSV Gochsheim 5 2 2 1 16 : 10 8 6. (6.) FC Bad Kissingen 5 2 2 1 13 : 9 8 7. (7.) DJK Dampfach 5 2 2 1 9 : 7 8 8. (10.) SV-DJK Unterspiesheim 5 2 1 2 12 : 11 7 9. (9.) DJK Hirschfeld 5 1 3 1 8 : 5 6 10. (8.) FC Westheim 5 2 0 3 11 : 14 6 11. (14.) TSV Bergrheinfeld 5 1 1 3 7 : 9 4 12. (11.) TSV Münnerstadt 5 1 1 3 6 : 10 4 13. (12.) SV Rödelmaier 5 1 1 3 6 : 14 4 14. (13.) DJK Altbessingen 5 1 1 3 5 : 13 4 15. (15.) FC Sand II 5 1 0 4 6 : 18 3 15. (16.) Spfr. Steinbach 5 1 0 4 6 : 18 3

TSV/DJK Wiesentheid – SV Rödelmaier 4:0 (2:0). Viel Geduld war in Wiesentheid angesagt. Rödelmaier stand tief, und es war schwer durchzukommen für die Elf von Trainer Hassan Rmeithi. Erst kurz vor der Pause brach Lukas Huscher den Bann. Sein Schuss aus der zweiten Reihe landete zur verdienten Führung im Netz. Nach einem Eckball legte Kai Zierock nach und köpfte zum 2:0 Pausenstand in Netz. Mit dem beruhigenden Vorsprung im Rücken kontrollierte Wiesentheid im zweiten Abschnitt dann das Spiel. Nun lief der Ball besser durch die Reihen. Mit einem Freistoß aus 22 Metern erhöhte Lukas Huscher auf 3:0. Den Schlusspunkt setzte Spielertrainer Hassan Rmeithi, der gut freigespielt wurde und zum 4:0-Endstand nur noch einschieben musste.

Tore: 1:0 Lukas Huscher (40.), 2:0 Kai Zierrock (42.), 3:0 Lukas Huscher (55.). 4:0 Hassan Rmeithi (80.).

TSV Bergrheinfeld – TSV Gochshe9im 2:2 (0:2). Tore: 0:1 Daniel Meusel (22.), 0:2 Nico Kummer (31.), 1:2 Marino Müller (64.), 2:2 Florian Streng (82.).

FC Thulba – FC Sand II 5:1 (2:1). Tore: 1:0 Maximilian Heinrich (8.), 2:0 Fabio Reuß (18.), 2:1 Fabian Röder (42.), 3:1 Lukas Graser (67.), 4:1 Rene Leurer (82.), 5:1 Lorenz Heim (86.).

FC Bad Kissingen – DJK Dampfach 2:2 (0:1). Tore: 0:1 Adrian Hatcher (25.), 0:2 Adrian Hatcher (61.), 1:2 Christian Laus (81.), 2:2 Daniel May (87.).

Spfrd. Steinfach – FC Westheim 4:2 (2:1). Tore: 1:0 Lukas Hetterich (31.), 1:1 Yanik Pragmann (36.), 2:1 Lars Tully (39.), 3:1 Antony Jilke (50.), 3:2 Arkadiusz Grek (78.), 4:2 Antony Ilke (85.)

DJK Altbessingen – DJK Oberschwarzach/Wiebelsberg 2:3 (1:1). Tore: 0:1 Alexander Greß (26.), 1:1 Niklas Full (45.), 1:2 Simon Müller (57., Foulelfmeter), 2:2 Sebastian Full (64.), 2:3 Philipp Mend (88.).

TSV Münnerstadt – SV-DJK Unterspiesheim 2:3 ((1:2). Tore: 1:0 Sebastian Köhler (18.), 1:1 Steffen Rose (23.), 1:2 Steffen Rose (33., Foulelfmeter), 1:3 Martin Seubert (54.), 2:3 Jannik Markert (85., Foulelfmeter).