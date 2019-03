SGM verspielt 2:0-Führung

Kreisliga A3 Hohenlohe

SC Amrichshausen – SGM Taubertal/Röttingen 2:2 FC Phoenix Nagelsberg – SC Wiesenbach 7:1 Spvgg Gammesfeld – SV Edelfingen 2:2 Dörzbach/Klepsau – Weikersheim/Schäftersheim 3:4 TV Niederstetten – SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 1:1 FC Creglingen – Apfelbach/Herrenzimmern 4:0

1. (1.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 15 13 1 1 41 : 12 40 2. (2.) SGM Taubertal/Röttingen 16 10 2 4 41 : 15 32 3. (3.) FC Creglingen 16 10 2 4 32 : 17 32 4. (4.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 16 8 5 3 36 : 20 29 5. (5.) SV Edelfingen 16 7 7 2 41 : 24 28 6. (6.) FC Phoenix Nagelsberg 16 8 4 4 31 : 18 28 7. (7.) FSV Hollenbach II 15 6 4 5 23 : 29 22 8. (8.) Spvgg Gammesfeld 15 5 4 6 26 : 27 19 9. (10.) TV Niederstetten 16 5 3 8 25 : 30 18 10. (9.) SC Wiesenbach 15 5 3 7 18 : 29 18 11. (11.) FC Igersheim 15 4 4 7 24 : 24 16 12. (13.) SC Amrichshausen 15 3 4 8 19 : 32 13 13. (12.) Apfelbach/Herrenzimmern 15 3 4 8 11 : 33 13 14. (14.) DJK-TSV Bieringen 15 2 4 9 17 : 42 10 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 16 1 1 14 16 : 49 4

SC Amrichshausen – SGM Taubertal/Röttingen 2:2 (0:2). Der Fehlstart der Spielgemeinschaft ist perfekt. Eine Woche nach der 0:1-Niederlage im Verfolgertreffen in Creglingen, das Trainer Joe Strauß-Brix rückblickend als „typisches Unentschieden-Spiel“ bezeichnet, ließ der Tabellenzweite erneut zwei Punkte im Kampf um den Relegationsplatz liegen. Diesmal kam der Gegner allerdings aus der Kellerregion. Die Gäste, die erneut unter ihrem dünnen Spielerkader litten und nur zu zwölft antraten, dominierten die erste Halbzeit deutlich und gingen mit einem deutlichen Vorsprung in die Pause. „Wir haben eine klarere Führung verpasst“, kritisierte Strauß-Brix. Die schwache Chancenverwertung setzte sich auch nach dem Wechsel fort. Als die Gastgeber, die das Spiel auf dem Trainingsplatz („ein richtig kleiner Acker“) austrugen, verkürzten, wurden die SGM-Kicker nervös. Unglücklich, dass sie in der Nachspielzeit noch den Ausgleich kassierten.

Kann man sich Glück nicht auch verdienen? „Natürlich! Beispielsweise beim Training“, stimmt der SGM-Übungsleiter zu. Aber genau da hapert es. Bei den Trainingsabenden seien zwar 14 Leute im Schnitt, aber von der Ersten nur acht. „Das ist zu wenig“, kritisiert Strauß-Brix. Dadurch wüssten die Spieler, dass sie auch ohne Training spielen. Mit Blick auf die nächste Saison hat sich der Trainer in der Mannschaft umgehört, wer zur Verfügung stünde. Der Großteil der Spieler wusste es noch nicht. Strauß-Brix' Reaktion: Er beendet seine Tätigkeit bei Taubertal/Röttingen zum Saisonende. (wro)

Tore: 0:1 Nicolai Rupp (28.), 0:2 Jonas Löbert (33.), 1:2 Mikel Lucke (74.), 2:2 Jannis Hübel (90.+2).