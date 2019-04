SGM Taubertal kriegt Kurve

Kreisliga A3 Hohenlohe

FC Igersheim – SGM Taubertal/Röttingen 1:2 FSV Hollenbach II – SC Wiesenbach 0:3 SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. – SV Edelfingen 0:2 FC Phoenix Nagelsberg – Spvgg Gammesfeld 3:1 TSV Dörzbach/Klepsau – SC Amrichshausen 0:3 TV Niederstetten – FC Creglingen 2:1 DJK-TSV Bieringen – Apfelbach/Herrenzimmern 2:1

1. (1.) SGM Weikersheim/Schäftersh. 21 16 3 2 53 : 21 51 2. (3.) SGM Taubertal/Röttingen 22 13 3 6 51 : 23 42 3. (2.) SGM Löffelstelzen/VfB Bad M. 21 12 5 4 49 : 27 41 4. (4.) FC Phoenix Nagelsberg 21 12 4 5 44 : 24 40 5. (6.) SV Edelfingen 22 10 9 3 55 : 34 39 6. (5.) FC Creglingen 21 11 4 6 39 : 24 37 7. (7.) SC Wiesenbach 22 10 4 8 35 : 36 34 8. (8.) Spvgg Gammesfeld 22 8 6 8 34 : 37 30 9. (9.) FSV Hollenbach II 21 6 5 10 28 : 45 23 10. (11.) TV Niederstetten 22 6 4 12 33 : 42 22 11. (12.) DJK-TSV Bieringen 22 6 4 12 31 : 55 22 12. (13.) SC Amrichshausen 21 5 6 10 25 : 37 21 13. (10.) FC Igersheim 21 5 5 11 32 : 37 20 14. (14.) Apfelbach/Herrenzimmern 21 4 4 13 14 : 44 16 15. (15.) TSV Dörzbach/Klepsau 22 2 4 16 23 : 60 10

FC Igersheim – SGM Taubertal/Röttingen 1:2 (1:1). Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Einen scharf getreten Freistoß von Nillies konnte Weingötz per Kopf zur 1:0-Führung für Kellerkind Igersheim nutzen. Kurz darauf rettete FC-Schlussmann Metzger zweimal stark gegen die Gäste, gegen den dritten Nachschuss war er machtlos, und Löbert glich zum 1:1 aus. In der Folge waren die Gäste überlegen und kamen zu vielen Standardsituation, die jedoch alle ungenutzt blieben. Nach dem Seitenwechsel gestalteten die Einheimischen die Partie offener. Hörner zielte ganz knapp rechts vorbei, und Blazic traf nur die Latte. Auf der Gegenseite vergab die Spielgemeinschaft einen Hochkaräter. Dass es dennoch für den Favoriten zum Sieg reichte, lag an Maik Fermüller, als er schön über links frei gespielt wurde und nur noch den Schlappen hinhalten musste. (pm)

Tore: 1:0 Eric Weingötz (5.), 1:1 Jonas Löbert (12.), 1:2 Maik Fermüller (80.).