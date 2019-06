Routiniers für Redelberger

Simon Friedrich (32) und Martin Markowski (31) wechseln zum Fußball-Kreisligisten SC Schwarzach. Die Neuzugänge verfügen bereits über Erfahrungen als Spielertrainer und sind zuvor als Spieler in Landes- und Bezirksliga zum Einsatz gekommen. Friedrich war zuletzt Spielertrainer der SG Maidbronn/Gramschatz und kickte für den TSV Unterpleichfeld und den TSV Güntersleben. Markowski waer nach seinen Stationen in Rimpar, Dettelbach und Unterpleichfeld als Spielertrainer der SG Buchbrunn-Mainstockheim und der DJK Würzburg tätig. Der werdende Vater will wohnortnah Fußball spielen. (pm)