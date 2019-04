Röttinger im Wechselbad der Gefühle

Mit Höhen und Tiefen innerhalb von acht Tagen beendeten die Herren I der Röttinger Volleyballer eine überaus erfolgreiche Saison.

Vor heimischer Kulisse sicherten sie sich in der Schulturnhalle zum ersten Mal in der Geschichte des TSV den unterfränkischen Bezirkspokal. Im Endrundenturnier setzten sich die Gastgeber mit zwei klaren Siegen gegen die beiden Konkurrenten aus Sailauf und Eibelstadt III ungefährdet durch. Mit dem Gewinn des Bezirkspokals steht den Volleyballern im Herbst 2019 auch die erste Runde im Landespokal offen.

Ergebnisse: TSV Röttingen – TV Sailauf 3:0 (25:13, 25:11, 25:18), TSV Röttingen – TSV Eibelstadt III 3:0 ( 25:16, 25:22, 25:21), TSV Eibelstadt III – TV Sailauf 1:3 (15:25, 27:25, 16:25, 16:25).

Knapp gescheitert sind die Röttinger dagegen dagegen auf anderer Ebene. Als Aufsteiger hatten sie in der Bezirksliga am Saisonende Platz zwei belegt und durften in Nürnberg um den Aufstieg in die Landesliga spielen. Vor einer gewaltigen Kulisse und zahlreichen mitgereisten Fans aus dem Tauberstädtchen musste die Mannschaft zunächst gegen den Tabellenzweiten der Bezirksliga Mittelfranken antreten. Katzwang-Schwabach verfügt über eine sehr routinierte Auswahl, die außerdem Heimvorteil genoss. Die Röttinger Herren hielten gut mit und gewannen den zweiten Satz. In den Durchgängen eins und drei schafften sie es allerdings nicht, ihre Führungen in einen weiteren Satzgewinn umzumünzen. Die routinierten Hausherren nutzten die fehlende Konsequenz eiskalt, was auf Röttinger Seite nach dem dritten Durchgang die Moral brach und zu einem Einbruch im vierten führte.

Durch die Niederlage musste man sofort gegen den TSV Zirndorf II antreten, den Tabellensiebten der Landesliga, obwohl der im Saisonverlauf eine ausgeglichene Bilanz – jeweils acht Siege und Niederlagen – aufwies. Auf Röttingen wartete somit ein von der Papierform her noch deutlich stärkeres Kaliber. Nach einer Ansprache von Trainer Oswald Gehringer mobilisierten die TSV-Herren alle Kräfte und zeigten ihre bislang beste Saisonleistung. Röttingen stand mit dem Rücken zur Wand und hatte nur mit einem klaren Erfolg noch rechnerisch eine gewisse Chance. Mit harten Aufschlägen verhinderten die Gehringer-Mannen einen optimalen Spielaufbau der Zirndorfer und stellten einen hervorragenden Block, sodass die gegnerischen Angreifer nach und nach resignierten und ihre Bälle nicht im Röttinger Feld unterbrachten. Verdient gewannen sie die Partie, unterstützt durch die frenetische Anfeuerung ihres Anhangs, mit 3:1-Sätzen.

Als in der dritten Partie Zirndorf gegen Schwabach gewann und somit jedes Team Sieg und Niederlage aufwies, entschied das Satz- und Punktverhältnis über den Aufstieg in die Landesliga. Hier hatte Zirndorf mit einem Satz mehr die Nase vorne. Röttingen muss nun in den nächsten Wochen noch abwarten, ob ein höherklassiges Team abmeldet oder eine Spielgemeinschaft bildet. Dann könnte der TSV als Relegations-Zweiter doch noch in die Landesliga nachrücken. (pm)

Ergebnisse: VC Katzwang-Schwabach II – TSV Röttingen 3:1 (25:23, 24:26, 26:24, 25:12), TSV Zirndorf II – TSV Röttingen 1:3 (25:27, 21:25, 25:20, 21:25), TSV Zirndorf II – VC Katzwang 3:0 (25:19, 25:15, 25:23). Endstand: 1. TSV Zirndorf II 4:3, 2. TSV Röttingen 4:4, 3. VC Katzwang-Schwabach 3:4.