Röttinger Volleyballer übernehmen die Tabellenführung

Volleyball

Landesliga NW, Männer Bayern

SGS Erlangen – VC Katzwang-Schwabach 3:0 SGS Erlangen – TSV Röttingen 0:3 VfL Volkach – TV Mömlingen II 3:2 VfL Volkach – TSV Zirndorf II 2:3 DJK Schweinfurt – TSV Stein 0:3 DJK Schweinfurt – TV Faulbach 3:1

1. (1.) TSV Röttingen 3 3 0 9 : 3 8 2. (2.) TSV Zirndorf II 3 3 0 9 : 4 8 3. (3.) TV Faulbach 3 2 1 7 : 3 6 4. (4.) VfL Volkach 3 1 2 7 : 8 4 5. (5.) TSV Stein 2 1 1 4 : 3 3 6. (6.) DJK Schweinfurt 3 1 2 4 : 7 3 6. (6.) SGS Erlangen 3 1 2 3 : 6 3 8. (8.) TV Mömlingen II 2 0 2 2 : 6 1 9. (9.) VC Katzwang-Schwabach 2 0 2 1 : 6 0

SGS Erlangen – TSV Röttingen 0:3 (23:25, 21:25, 24:26)

Da andere Teams am Spieltag patzten, übernimmt der TSV nach dem Sieg in Erlangen überraschend die Tabellenspitze. Der Erfolg kam nach drei hart umkämpften Sätzen zustande, der dritte Durchgang ging erst in der Verlängerung an die Gäste. Ob man die Tabellenspitze auch in drei Wochen beim schweren Auswärtsspiel in Mömlingen verteidigen kann, bleibt abzuwarten. Nach den drei siegreichen Spielen zum Saisonauftakt ist die erste Erkenntnis, dass in dieser Liga wohl – abhängig von der Tagesform – jeder jeden schlagen kann.

Landesliga NW, Frauen Bayern

FC Dombühl – TV Fürth II 2:3 TV Unterdürrbach – TV Fürth II 3:0 TV Unterdürrbach – FC Dombühl 3:0 TG Würzburg – TSV Ansbach II 3:1 TSV Röttingen – TSV Ansbach II 3:2 TSV Röttingen – TG Würzburg 3:0 VC Katzwang-Schwabach – TSV Lengfeld 0:3 SV Straßbessenbach – TSV Lengfeld 1:3 SV Straßbessenbach – VC Katzwang-Schwabach 3:1