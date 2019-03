Röttinger U 20 löst Fahrkarte

Die Voraussetzungen waren für die Röttinger Nachwuchs-Volleyballer bei den nordbayerischen Titelkämpfen alles andere als optimal. Mit den beiden Meistern aus Oberfranken (Memmelsdorf) und der Oberpfalz (Regenstauf) wurde ihnen eine schwere Vorrundengruppe beschert. Auch der Terminplan meinte es nicht gut mit den Schützlingen von Trainer Bernd Dollmann. Sie mussten die drei Vorrundenspiele direkt hintereinander ohne Ruhepause bestreiten.

Dennoch qualifizierten sie sich für die Zwischenrunde, in der sie Kallmünz-Burglengenfeld aus dem Wettbewerb warfen. Im Halbfinale scheiterten sie erst im Tiebreak an der ersten Garnitur des Gastgebers. Durch den 2:0-Sieg im Spiel um Platz drei gegen Memmelsdorf haben sich die Röttinger für die bayerische Meisterschaft am 30. März in Dachau qualifiziert. (pm)

Vorrunde: TB/ASV Regenstauf – TSV Röttingen 1:2 (17:25, 25:15, 12:15), TSV Röttingen – SV Schwaig II 2:0 (25:12, 25:14), SC Memmelsdorf – TSV Röttingen 2:1 (25:22, 15:25, 15:8); Zwischenrunde: TSV Röttingen – VC Kallmünz-Burglengenfeld 2:0 (25:16, 25:15); Halbfinale: SV Schwaig – TSV Röttingen 2:1 (20:25, 25:16, 15:12); Spiel um Platz 3: TSV Röttingen – SC Memmelsdorf 2:0 (25:23, 25:19).