Röttingens Volleyballer steigen in die Landesliga auf

„Unverhofft kommt oft!“ Dies trifft auch auf die Volleyballer des TSV Röttingen zu. Der Bezirksliga-Aufsteiger scheiterte in der Relegation nur hauchdünn am Durchmarsch in die Landesliga. Erst das bessere Satzverhältnis entschied bei den Aufstiegsspielen für Zirndorf II (4:3) und gegen die Röttinger (4:4), obwohl die den direkten Vergleich mit 3:1 gewonnen hatten.

Insofern war es eine gelungene Überraschung, als Landesspielwartin Petra Stumpf Anfang Mai telefonisch die frohe Kunde überbrachte, dass der zweite Platz zum Aufstieg reicht. Gründe dafür sind die Aufstiege des Nordwest-Landesliga-Zweiten TSV Dinkelsbühl und Nordost-Vizemeisters SV Memmelsdorf II in die Bayernliga, der freiwillige Rückzug des VfL Volkach aus der Bayernliga in die Landesliga und der der SG Teamwork Ebersdorf/Coburg in die Bezirksoberliga sowie die Einteilung von Schwaig 3 und Neunkichen in die Landesliga Nordost.

Für Röttingen war dies der dritte Aufstieg hintereinander.