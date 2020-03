Röttingen wahrt die Titelchance

Volleyball

Landesliga NW, Männer Bayern

TV Mömlingen II – VC Katzwang-Schwabach 2:3 TV Mömlingen II – VfL Volkach 3:1 VfL Volkach – TSV Röttingen 1:3 VfL Volkach – SGS Erlangen 3:1

1. (2.) TSV Röttingen 15 11 4 37 : 21 32 2. (1.) TSV Stein 13 10 3 33 : 15 29 3. (3.) TSV Zirndorf II 13 9 4 30 : 24 24 4. (4.) VC Katzwang-Schwabach 15 8 7 31 : 27 24 5. (5.) SGS Erlangen 14 7 7 26 : 26 21 6. (6.) TV Mömlingen II 15 6 9 28 : 34 20 7. (8.) VfL Volkach 16 5 11 27 : 39 17 8. (7.) TV Faulbach 13 5 8 21 : 27 15 9. (9.) DJK Schweinfurt 14 3 11 16 : 36 10

Nach dem knappen Sieg in Volkach steht der TSV Röttingen vorerst an der Tabellenspitze, weil die Konkurrenten aus Stein und Zirndorf noch zwei Partien weniger absolviert haben. Auf den Drittplatzierten hat der TSV aber mittlerweile ein Polster von acht Punkten Vorsprung. An diesem Samstag kommt es in der letzen Saisonpartie der Röttinger zum Gipfeltreffen. In Zirndorf spielt der heimische TSV zunächst gegen Röttingen, ehe Zirndorf dann noch gegen Stein antreten muss. Zumindest auf den Relegationsplatz können sich die Röttinger berechtigte Hoffnungen machen. Für die Meisterschaft reicht es für den TSV allerdings nur dann, wenn Stein in den letzten drei Partien noch einige Punkte abgibt. Bayernliga-Absteiger Volkach beendete mit dem Sieg in der zweiten Partie gegen Erlangen eine gebrauchte Saison. (pm)