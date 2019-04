Rmeithi zieht die Reißleine

Beim FC Geesdorf überschlagen sich seit Tagen die Ereignisse rund um die Personalie Hassan Rmeithi. Doch nun hat das Kapitel, das eigentlich eine Erfolgsgeschichte ist, nach fast acht Jahren ein eher unrühmliches Ende gefunden. Wie der Fußball-Landesligist am Mittwochfrüh mitteilte, hat Spielertrainer Rmeithi selbst einen Schlussstrich gezogen. Der Trainer hätte überraschend mitgeteilt, dass er sich nicht mehr in der Lage sehe, das Amt bis zum Ende der Saison auszuüben, heißt es in der Pressemitteilung. Und: „Er begründet seinen Rücktritt damit, dass einige Spieler gegen ihn spielen bzw. nicht mehr hinter seinen Entscheidungen stehen.“

Zuletzt lagen die Geesdorfer in Unterpleichfeld mit 0:3 zurück, hätten nach einer Aufholjagd allerdings fast noch einen Punkt geholt. Doch in Teilen der Mannschaft und im Umfeld wird offensichtlich schon länger Stimmung gegen Rmeithi gemacht. So empfindet er es jedenfalls. „Im Training und in der Vorbereitung auf das letzte Spiel haben manche nicht mehr mitgezogen“, sagt der 33-Jährige auf Nachfrage. Namen will er keine nennen. In WhatsApp-Gruppen sei er zudem ins Lächerliche gezogen worden, nachdem er eine Partie für Wiesentheid auf der Trainerbank gewesen war. Der benachbarte Bezirksligist ist sein neuer Verein.

Am Dienstag der vergangenen Woche hatte man sich noch darauf verständigt, dass Rmeithi beim Lokalrivalen nicht mehr als Übungsleiter in Erscheinung tritt – und die Runde wie geplant für Geesdorf zu Ende bringt. „Als ich nach der Aussprache aus dem Sportheim kam, war gefühlt das halbe Dorf da und Spieler, die ich schon lange nicht mehr beim Training gesehen habe“, berichtet der gebürtige Libaneser. „Scheinbar hat man nur darauf gewartet, dass ich rausgeworfen werde. Dabei habe ich über eine so lange Zeit alles für den Verein gegeben und ihn auch mit nach oben gebracht.“

All dieser Frust der letzten Tage hätte sich bei ihm aufgestaut – und dann im Laufe der zweiten Halbzeit in Unterpleichfeld gegen das Schiedsrichtergespann gerichtet. Wegen seiner Äußerungen wurde er auf den Balkon des TSV-Sportheims geschickt. „Eigentlich waren das nur Lappalien, über die ich mich aufgeregt habe“, räumt Rmeithi ein. Anschließend habe er sich auch gleich bei den Unparteiischen entschuldigt.

Äußerlich wirkte der langjährige FC-Trainer nach dem Abpfiff ganz ruhig, aber in ihm brodelte es weiter. „Mir war natürlich bewusst, dass es eine Rivalität mit Wiesentheid gibt. Ich dachte aber, dass sie rein sportlich ist – und da sind wir zuletzt ja klar vorbeigezogen“, bemerkt Rmeithi. Trotzdem kämen einige Leute nicht damit zurecht, dass er jetzt von Geesdorf nach Wiesentheid wechsle. „Ich habe schon seit Wochen ein komisches Gefühl. Mittlerweile geht es mir auch psychisch sehr nahe, zumal vieles hinten herumläuft. Mit meiner Entscheidung möchte ich nun Abstand gewinnen.“ Natürlich könne er dann auch nicht mehr als Spieler für den FC auflaufen. Rmeithi betont, dass er mit der Vereinsführung kein Problem hat.

Dort sieht man den Rücktritt Rmeithis mit sehr gemischten Gefühlen. FC-Sportleiter Leo Weiglein ist seit der Aussprache in der vergangenen Woche beruflich unterwegs – und war daher auch am Montagabend nicht vor Ort, als Rmeithi den Vorstand und die Mannschaft über seinen Entschluss informierte. „Mir tut das Ganze persönlich sehr leid", sagte Weiglein am Mittwoch auf Nachfrage. „Ich war der Meinung, dass sich die Wogen schon wieder geglättet hätten.“ Er habe zwar direkt nichts mitbekommen. „Wenn Hassan den Druck aber als so schlimm empfunden hat, kann ich ihn schon auch verstehen“, so Weiglein. Was ihm allerdings sauer aufstoße, ist, dass sich von Wiesentheid bis heute kein Verantwortlicher gemeldet hat. Dem TSV-DJK wird Rmeithi, da macht er keinen Hehl draus, nun wieder zur Verfügung stehen.

Und auch in Geesdorf ist die Interimslösung bereits gefunden. Die bisherigen Co-Trainer Patrick Werner und Martin Hahn werden das Amt übernehmen; sie saßen am Mittwochabend im Heimspiel bereits auf der Bank. Zur neuen Saison kommt dann bekanntlich Jannik Feidel. Der 23-Jährige ist noch jünger, als es Rmeithi bei seinem Dienstantritt in Geesdorf 2011 war.