Riedels Hattrick bringt Abtswind auf Kurs

Kreisliga 1 Schweinfurt

TSV Eßleben – SV Ramsthal 8:0 DJK Hirschfeld – FC Gerolzhofen 1:1 DJK Schwebenried/Schw. II – DJK Wülfershausen 2:3 SV Ramsthal – SV Stammheim 2:2 DJK Schweinfurt – SV Sömmersdorf/Geldersheim 4:3 DJK Stadelschwarzach – TSV Abtswind II 0:5 TSV Nordheim/Sommerach – VfL Volkach 1:2 Grafenrheinfeld – SV Mühlhausen/Schraudenbach 0:3

1. (1.) DJK Hirschfeld 25 21 3 1 73 : 17 66 2. (2.) SV Stammheim 26 18 2 6 85 : 41 56 3. (3.) FC Gerolzhofen 24 15 6 3 57 : 28 51 4. (4.) Sömmersdorf/Geldersheim 25 14 4 7 52 : 42 46 5. (5.) DJK Wülfershausen 25 15 1 9 51 : 42 46 6. (6.) SV Ramsthal 25 12 6 7 56 : 42 42 7. (7.) TSV Eßleben 25 12 3 10 57 : 38 39 8. (8.) TSV Abtswind II 24 11 3 10 57 : 43 36 9. (9.) DJK Schweinfurt 25 8 8 9 40 : 41 32 10. (10.) Mühlhausen/Schraudenbach 26 9 4 13 34 : 35 31 11. (12.) VfL Volkach 26 8 3 15 29 : 50 27 12. (11.) TSV Nordheim/Sommerach 25 8 1 16 41 : 58 25 13. (13.) Schwebenried/Schwemmels. II 25 5 5 15 41 : 69 20 14. (14.) TSV Grafenrheinfeld 25 3 2 20 18 : 71 11 15. (15.) DJK Stadelschwarzach 25 3 1 21 22 : 96 10

DJK Stadelschwarzach – TSV Abtswind II 0:5 (0:4). Schon zur Pause war die Partie entschieden und zwar klar zu Gunsten der Gäste aus Abtswind. Für die Mannschaft aus dem Mittelfeld der Kreisliga stand zwar nichts mehr auf dem Spiel, doch sie erfreute sich beim Absteiger an ihrer Torgala. In allen Belangen waren die Abtswinder überlegen, sie ließen den Gastgebern keine Chance. Jona Riedel eröffnete mit einem lupenreinen Hattrick den Torreigen und stellte somit binnen einer Viertelstunde die 3:0-Führung des TSV her. Und während Stadelschwarzach selbst nicht in der Lage war, eine nennenswerte Möglichkeit herauszuspielen, entschied Christian Eberhardt noch vor der Pause mit dem 4:0 die Partie. In der zweiten Hälfte ließen es die Gäste etwas ruhiger angehen. Eine Viertelstunde vor Schluss gelang den Abtswindern der fünfte und letzte Treffer des Tages. Für Stadelschwarzach war es bereits das 96. Gegentor in dieser Saison.

Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Jona Riedel (18., 32., 33.), 0:4 Christian Eberhardt (38.), 0:5 Daniel Kaminski (75.).

TSV Eßleben – SV Ramsthal 8:0 (5:0). Tore: 1:0 Daniel Keller (18.), 2:0 Daniel Keller (26.), 3:0 Patrick Stark (30.), 4:0 Patrick Stark (40.), 5:0 Nicolas Zimmermann (42.), 6:0 Daniel Keller (50.), 7:0 Patrick Stark (71., Foulelfmeter), 8:0 Patrick Stark (77., Foulelfmeter).

DJK Hirschfeld – FC Gerolzhofen 1:1 (0:1). Tore: 0:1 Julian Göbel (33.), 1:1 Michel Knaup (47.). Gelb-Rot: Andre Weimann (Gerolzhofen, 87.).

DJK Schwebenried – DJK Wülfershausen 2:3 (0:2). Tore: 0:1 Marcel Treutlein (17.), 0:2 Erik Widiker (25.), 1:2 Sascha Brauner (74.), 2:2 Daniel Greubek (77., Foulelfmeter), 2:3 Marco Nöth (83.). Gelb-Rot: Daniel Greubel (Schwebenried, 83.).

SV Ramsthal – SV Stammheim 2:2 (1:2). Tore: 1:0 Willi Voss (17.), 1:1, 1:2 Matthias Hübner (37., Handelfmeter, 45., Foulelfmeter), 2:2 Timo Kaiser (61.). Rot: Willi Voss (Ramsthal, 27., Tätlichkeit).

DJK Schweinfurt – SV Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim 4:3 (3:1). Tore: 1:0 Pascal Hornung (18.), 2:0 Alessandro Miano (35.), 2:1 Arndt Pfrang (40.), 3:1 Dominic Nastvogel (45.), 3:2 Johannes Schirmer (58.), 4:2 Maximilian Feiler (79.), 4:3 Christian Sokal (88.).

TSV Grafenrheinfeld – SV Mühlhausen/Schraudenbach 0:3 (0:3). Tore: 0:1 Sebastian Neubert (4., Foulelfmeter), 0:2 Marco Hofmann (12.), 0:3 Sebastian Rumpel (22.).