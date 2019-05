Reserve verhindert den Super-GAU

Relegation zur Kreisklasse

FG Marktbreit/Martinsheim II – FT Würzburg 4:0 (2:0)

Erhard Zink herzte nach dem Schlusspfiff seine Spieler. Die Erleichterung, dass die Reserve der FG Marktbreit-Martinsheim auch in der kommenden Saison in der Kreisklasse spielt, war nicht nur ihm deutlich anzusehen. Wirklich eng war es dabei in den abgelaufenen 90 Minuten nur selten geworden. Seine Jungs legten einen abgeklärten Auftritt hin und ließen die FT Würzburg nur in der Anfangsphase in die Nähe des Aufstiegs kommen.

Zink hatte gewarnt. Besonders vor 38-Tore-Mann Philipp Marx hatte der Übungsleiter gehörigen Respekt. In der Liga hatte er nach Belieben getroffen und beinahe auch gegen den Kreisklassisten seine Qualitäten früh unter Beweis gestellt. Zunächst traf er jedoch das Leder nicht richtig und schob es Alexander Plawig in die Arme. Kurz darauf erlief er einen verunglückten Rückpass, köpfelte diesen aber am rechten Pfosten vorbei. In den ersten Minuten hatte auch Erik Martjanows Kopfball sein Ziel knapp verfehlt. „Wir hatten mehrmals Glück, dass sie nicht getroffen haben“, analysierte Zink, dessen Team sich unbeeindruckt zeigte und immer sicherer wurde. Auch die weiteren Schlüsselspieler des A-Klassisten wie Matthias Salm oder Matthias Kuntze-Fechner hatte die kompakte FGM-Defensive mit fortlaufender Spielzeit fest im Griff.

Offensiv setzten die Jungs, die in der Vergangenheit bereits Bezirksligaluft schnuppern durften, die entscheidenden Akzente. Milan Ramsteiner war auf der rechten Außenbahn nur schwer zu halten. Vor dem Führungstreffer luchste Marius Ambrosch dem zögernden FT-Kapitän Philipp Marx das Leder ab und schloss abgeklärt ab. Ambrosch war es auch, der per Freistoß Raphael Rodrigues da Conceicao bediente, der das Leder über die Linie stocherte. Dieser Treffer mit dem Pausenpfiff habe seiner Elf sehr gut getan, fand Zink. Den Gegner traf er hingegen ins Mark, wovon er sich nicht mehr erholte. Denn als die Turner nach dem Seitenwechsel in der Vorwärtsbewegung das Spielgerät verloren, bediente Daniel Mertins, ebenfalls höherklassig erfahren, Michael Hofstetter, der Kai Ferstl keine Abwehrgelegenheit ließ.

Der A-Klassist war zwar bemüht, fand aber nie wirklich Zugang zum Spiel. Das sei besonders dem erst 18-Jährigen Kilian Ott zu verdanken, dem Zink ein großes Lob aussprach. Er habe viele Wege gemacht und sich perfekt zwischen den Ketten bewegt. Nur bei Salms Freistoß musste Plaßwig im zweiten Durchgang wirklich eingreifen. Danach legten seine Vorderleute – Ambrosch bereitete sehenswert mit der Hacke vor, Niklas Oberth verwertete – sogar noch das vierte nach und brachten den Klassenerhalt abgeklärt in trockene Tücher. Zum gebrauchten Turner-Tag passte, dass Matthias Salm in der Schlussphase noch einen Strafstoß an den Innenpfosten setzte. „Unser Mannschaftspiel war einfach geil. Die Jungs haben sich reingeschmissen. Ich bin sehr stolz auf die Truppe“, freute sich Zink und eilte zum Feiern mit seinen Kickern, die damit den vereinsinternen Supergau verhindern. Denn im Gegensatz zur ersten Mannschaft darf die Reserve in der Liga bleiben.

Würzburg: Ferstl – Ferroud, Lemm, Ehlert, Lammel – Salm, Kuntze-Fechner, Kloß, Segebarth – Martjanow, Marx. Eingewechselt: Lang, Knoche, Arning.

Marktbreit-Martinsheim: Plaßwig – Moser, Schuhmann, Marco Hofstetter, Rodrigues da Conceicao – K. Ott – Michael Hofstetter, Holzberger, Ambrosch, Ramsteiner – Mertins. Eingewechselt: Oberth, V. Ott., Seemann.

Schiedsrichter: Kuger (Würzburg).

Zuschauer: 581 (in Sommerhausen).

Tore: 0:1 Marius Ambrosch (30.), 0:2 Raphael Rodrigues da Conceicao (45.+1), 0:3 Michael Hofstetter (47.), 0:4 Niklas Oberth (69.).