Rechtzeitige Rückkehr

Die Spieler des TSV Abtswind (12./33) haben in der Nachspielzeit von Neumarkt gejubelt – über den vermeintlichen 4:3-Siegtreffer. Jürgen Endres hatte Adrian Graf bedient, der nur noch einschieben musste. Doch das Schiedsrichtergespann hat den Treffer nicht gegeben, weil es eine Abseitsstellung gesehen haben wollte.

„Wir haben uns die Szene gleich danach auf Sportdeutschland.tv angeschaut. Tatsächlich war es ein Pass zurück“, sagt TSV-Trainer Mario Schindler vor dem Heimspiel gegen die Drittliga-Reserve der Würzburger Kickers (10./39). Das hätten dann auch die Unparteiischen so gesehen. „Doch das nutzt uns ja nichts“, bemerkt Schindler und gesteht: „Ein Sieg wäre auch nicht verdient gewesen, weil wir insgesamt schwach aufgetreten sind.“ Daher hätte er sich auch mehr über die Unordnung in seiner Mannschaft in den 90 Minuten zuvor geärgert als über die Nachspielzeit. In der gab es für Shawn Hilgert auch noch eine Rote Karte wegen Unsportlichkeit.

Fakt ist: Das Schlusslicht hat gegen Abtswind erstmals in dieser Saison mehr als zwei eigene Treffer geschafft. „Gegen die Kickers müssen wir hinten auf jeden Fall wieder kompakt stehen, um ihnen keine Räume zu geben“, betont Schindler. „Denn mit ihrer Geschwindigkeit und Technik können sie schnell für Gefahr sorgen.“ Das Hinspiel entschieden die Abtswinder auf der Sieboldshöhe mit 3:1 für sich. TSV-Stürmer Pascal Jeni, der in der vergangenen Saison von den Kickers in den Landkreis Kitzingen gewechselt ist, erzielte seinerzeit den entscheidenden dritten Treffer. Da trifft es sich gut, dass Jeni nach seiner Verletzungspause nun wieder zurückkehrt – genau wie Christopher Lenhart. Dafür fällt Jonas Wirth urlaubsbedingt aus. Neben Jeni und Graf haben auch die Abtswinder Adrian Dußler, der Langzeitverletzte Roman Hartleb und Nicolas Wirsching eine Kickers-Vergangenheit. (jr)