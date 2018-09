Raimo Wilde von Marktsteft überrascht

Alle ziehen an einem Strang: Das Mannschaftsfoto des TV Marktsteft soll mehr sein als nur ein Abbild des aktuellen Kaders. „Nach dem Abstieg waren alle ziemlich am Boden“, sagt Raimo Wilde über die Stimmung zum Ende der vergangenen Saison. „Relativ viele Spiele wurden knapp verloren. Dadurch hatte es den Anschein, dass der Abstieg nicht sein musste. So hat sich Unzufriedenheit breit gemacht und sich auf die Trainingsbeteiligung niedergeschlagen.“

Der 54-Jährige setzte sich mit den Machern im Verein zusammen, um die Erwartungen für die neue Saison in der Bezirksoberliga zu formulieren. „Es ist wichtig, dass wir wieder zu einer Mannschaft werden und dass alle an einem Strang ziehen“, sagt der Mann, der bereits von 1988 bis 2004 erst als Spieler und dann auch als Trainer Entwicklungen beim TV Marktsteft eingeleitet und angetrieben hat, und er bezieht sich auf das Foto. „Junge Spieler zu integrieren genießt höchste Priorität“, sagt er. Die Talente sollen dem Verein erhalten bleiben.

Von Berufs wegen deckt Wilde Dächer, sportlich will er an alter Stätte nun ein Fundament gießen. Nachdem er seine Zusage als Trainer gegeben hatte, gewöhnten sich er und seine Spieler trotz mancher Veränderungen rasch aneinander. „Dass ich einige Dinge anders mache, die die Spieler so noch nicht kannten, ist da ganz normal“, sagt Wilde. Schließlich sei er einen ganz anderen Leistungsbereich gewohnt. Einen Teil seiner Erfahrungen aus acht Jahren in der Handball-Bundesliga möchte er nun wiederum in Marktsteft einbringen.

Der gebürtige Grimmaer spielte bis 1988 für Aue und Zwickau in der DDR-Oberliga, siedelte nach Volkach über und fand in Marktsteft eine neue sportliche Heimat. Er erwarb die Trainer-A-Lizenz und war von 2005 bis 2008 Co-Trainer des TV Großwallstadt, danach trainierte er den Bergischen HC und zuletzt bis 2011 den HSC Coburg. Im Amateurbereich muss Wilde seine Erwartungen anpassen. Privates steht hier zuweilen über dem Sport. „Das gefällt keinem Trainer, denn er selbst muss auch immer anwesend sein. Andernfalls würden sich seine Spieler mit der Zeit zu Recht fragen: Was ist das denn für ein Trainer?“, sagt Raimo Wilde.

Technisch sehr gut ausgebildet seien die Marktstefter, womit er seinem Vorgänger Vilo Vitkovic gute Arbeit bescheinigt. „Ich war überrascht, dass die Bälle hier so gut gespielt werden.“ Auf dieser Basis ließ sich aufbauen, um Struktur und Ordnung sowohl auf als auch neben der Platte einzuführen. Auch das Umfeld war diesen Veränderungen unterworfen. In der Vorbereitung ließ er gegen höhere Gegner testen, „um bestehende Schwächen aufzudecken“. Als Favorit für den Aufstieg sieht Wilde seine Mannschaft trotz Landesliga-Erfahrung nicht.

Rödelsee, Michelfeld und Volkach seien als Teams über die Jahre eingespielt. Das könne ein entscheidender Vorteil sein. In einer für ihn noch unbekannten Klasse könne er seine Mannschaft noch nicht einordnen: „Wir wissen im Moment gar nicht, wo wir stehen.“ Die Konkurrenz dagegen hat bereits ihre Erwartung gebildet und nennt Marktsteft durchaus als Kandidaten für die vorderen Plätze.

Aufgebot TV Marktsteft

Abgänge: Nico Schmidt (TV Großlangheim), Michael Bayer (verletzungsbedingte Pause). Zugänge: Jonas Schömig (DJK Rimpar), Sebastian Knoch (TV Dettelbach),

Oliver Kronau, Felix Bischoff, Paul Siegl, Luca Matern, Tobias Seitz (alle eigene Jugend).

Tor: Felix Lang, Johannes Ullrich, Jonas Schuster, Paul Siegl.

Rückraum: Franz-Xaver Hetterich, Max Reuthal, Sebastian Knoch, Luca Matern, Florian Lang, Linus Reuthal, Oliver Kronau, Marius Olbrich.

Kreis: Kevin Pfeiler, Simon Weigand, Dennis Schmidt, Jonas Schömig.

Außen: Dominik Thorwarth, Stefan Bayer, Alex Lang, Felix Bischoff, Tobias Seitz, Florian Irmler, Gabor Csorba.

Trainer: Raimo Wilde (neu).

Saisonziel: junge Spieler integrieren.

Meistertipp: TSV Rödelsee, SV Michelfeld, HSC Bad Neustadt.