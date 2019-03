Punkt bringt Zuversicht

Ohne Sieger trennte sich der TSV Abtswind vom Würzburger FV. Während die Gastgeber mit der attraktiven Paarung aus der Winterpause starteten, hatten die Gäste bereits am letzten Wochenende ein Spiel absolviert, das aber zu Hause gegen Sand verloren. War das Hinspiel an der Mainaustraße eindeutig ausgefallen, was sich mit 0:3 auch im Ergebnis niedergeschlagen hatte, erspielten sich beide im Rückspiel ein leistungsgerechtes 1:1 (1:1).

Abtswinds Trainer Mario Schindler veränderte seine Formation leicht, indem er den bislang meist als Innenverteidiger eingesetzten Adrian Graf vor die Viererkette ins defensive Mittelfeld zog. Für den Spielaufbau ließ er sich hinter die beiden Innenverteidiger fallen. „Er ist zweikampfstark, behält die Übersicht und kann einen guten Ball spielen“, begründete er die Maßnahme. Vor Graf sollten Max Hillenbrand und Christopher Lehmann, der sich auf der linken Seite mit Shawn Hilgert abwechselte, auf den Außenbahnen im offensiven Mittelfeld wirbeln.

Bei den Gästen musste Trainer Marc Reitmaier neben den Langzeitverletzten Andreas Bauer und Moritz Lotzen auf David Drösler und den Wiesentheider Andreas Ganzinger verzichten. Beide standen schon gegen Sand nicht in der Anfangself, weshalb er diese mit dem ehemaligen Kitzinger Jasmin Kadiric anstelle von Patrick Hofmann nur auf einer Position veränderte. Winterzugang Felix Eberhardt saß bei den Zellerauern wie angekündigt zunächst nur auf der Bank.

Während Würzburg verhalten agierte, fasste Abtswind mit zunehmender Spieldauer Mut. Nach den Flanken Michael Herrmanns von rechts und Max Wolfs von links verpasste Hillenbrand, der sich in die Mitte geschlichen hatte, mit seinen Kopfballversuchen einen aussichtsreichen Abschluss. Sonst blieben Abtswinds hohe Bälle in die Mitte gegen die groß gewachsenen und kopfballstarken Tim Lorenz und Ben Müller in Würzburgs Abwehr weitgehend wirkungslos.

Tempo nahm die Partie erst gegen Ende der ersten Halbzeit auf. Ohne dass die Würzburger zuvor gefährlich geworden waren, nutzte Cristian Dan eine Unaufmerksamkeit in der gegnerischen Abwehr mit all seiner Routine aus und traf nach einer Hereingabe von links durch Sebastian Fries plötzlich zur Führung der Blauen. Die Grünen ließen sich davon aber nicht beirren und bemühten sich um eine Fortsetzung ihres zuvor druckvollen Auftretens.

Als Herrmann am rechten Strafraumeck freie Schussbahn hatte, schoss er den Ball scharf auf das Tor, doch der am langen Pfosten auf der Torlinie stehende Benjamin Schömig verhinderte mit der Hand einen Erfolg, so dass Schiedsrichter Stefan Treiber hart, aber regelkonform nicht nur auf Strafstoß entschied, sondern den Würzburger auch von der weiteren Mitwirkung an dieser Partie ausschloss. Ob Schömig den Ball mit Vorsatz mit der Hand gespielt hatte oder nicht, war für die folgende Strafe nicht entscheidend, sondern dass er durch die unerlaubte Aktion ein Tor verhindert hatte. Den Strafstoß nutzte Adrian Dußler zum Ausgleich.

Das Duell bot auch in der zweiten Halbzeit nur wenig herausragende Aktionen, was allerdings nicht die Leistung der beiden Mannschaften minderte. In Unterzahl boten die Würzburger einen vor allem defensiv engagierten Auftritt, zeigten aber zugleich den gebotenen Respekt vor Abtswind, das im Vergleich zu den Spielen im alten Jahr wesentlich entschlossener auftrat. Als Torhüter André Koob nach einem Ballverlust seiner Vorderleute nicht schnell genug ins Tor kam, versuchte es Hilgert mit einem Weitschuss, doch landete der nur auf statt im Netz.

Als die Abtswinder in den letzten Minuten ungeduldiger wurden und sich in der Hektik, den Ball schnell nach vorne bringen zu wollen, ein ums andere Mal verhaspelten, stand ihnen das Glück zur Seite, dass Cristian Dans wuchtiger Kopfball aus kurzer Distanz das Tor verfehlte. „Bei uns ist es gerade nicht so einfach, auch nicht im Umfeld. Für die zweite Halbzeit muss ich meiner Mannschaft deshalb ein großes Kompliment machen, denn wir haben das taktisch hervorragend gelöst“, nahm Würzburgs Trainer Marc Reitmaier den Zähler gerne mit.

Ein gewonnener statt zwei verlorenen Punkten, diese Interpretation des Ergebnisses setzte sich auch bei den Gastgebern nach Spielende durch. „Wenn wir mit der gleichen Intensität weiterspielen, mit der wir hier gespielt haben, werden wir die nötigen Punkte holen, da bin ich mir sicher“, meinte Abtswinds Max Wolf. Sein Trainer Mario Schindler urteilte ebenso: „Nach einem Spielverlauf mit der roten Karte fühlt sich das Unentschieden vielleicht als zu wenig an. Wir haben uns aber ganz anders präsentiert als in der Vorrunde. Daher kann ich gut damit leben.“