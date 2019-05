Prichsenstadt geht neue Fusion ein

Es ist erst ein Jährchen her, dass sich die Fußballer des TSV Prichsenstadt aus der Zweckehe mit dem SV Kirchschönbach gelöst haben. Zum Ende der vorigen Saison hatten sie sich emanzipiert, und erstmals seit elf Jahren gehen sie in dieser Saison wieder allein an den Start. So richtig erfolgreich läuft ihr Selbstversuch aber nicht. Vornehmlich Personalproblemen ist es geschuldet, dass der TSV in der Schweinfurter A-Klasse um den Abstieg kämpft. Deshalb hat sich der Klub für die kommende Runde einen neuen Partner gesucht. Fündig geworden ist er ganz in der Nähe: im Ortsteil Stadelschwarzach, wo das Fußballprojekt aktuell auch nicht gerade boomt.

„Mit der Fusion halten wir den Spielbetrieb in Prichsenstadt aufrecht.“ Thomas Uhl, Sportleiter TSV Prichsenstadt

Bereits im Frühjahr 2018, als feststand, dass die Spielgemeinschaft aus Prichsenstadt und Kirchschönbach sich lösen würde, hatten die TSV-Verantwortlichen begonnen, sich nach einem neuen Verbündeten umzusehen. Denn sie wussten um die dünne Personaldecke. „Noch bevor wir alleine gemeldet hatten, wäre ich gerne mit Stadelschwarzach zusammengegangen“, blickt TSV-Sportleiter Thomas Uhl zurück. Doch die Euphorie im Prichsenstädter Ortsteil war nach dem Aufstieg vor einem Jahr so groß, dass sich der Verein entschied, in der Kreisliga eigenständig an den Start zu gehen.

So kam es zunächst bloß zu einer Zusammenarbeit der beiden Reservemannschaften, die gemeinsam in der Schweinfurter B-Klasse 4 um Punkte kämpfen. Als völlig nachvollziehbar empfand Uhl diese Entscheidung. Er hoffte, dass die Seinen in der A-Klasse eine gute Rolle spielen würden. „Das Potenzial für einen Platz unter den ersten Fünf wäre sicherlich vorhanden“, meint der Sportleiter mit Blick auf die Qualität der aktuellen Prichsenstädter Mannschaft. Von großen Verletzungsproblemen geplagt, stand der TSV in der Hinrunde jedoch phasenweise sogar auf einem Abstiegsplatz. Erst in jüngster Zeit haben sich die Jungs von Alexander Kühnl berappelt und Anschluss ans Mittelfeld gefunden.

Die schwierige Personaldecke aber blieb, so dass die Verantwortlichen erneut das Gespräch mit dem Lokalrivalen suchten. „Wir arbeiten auch in der Jugend zusammen. Deshalb kennen sich die Spieler untereinander, nicht erst seit die beiden Reserven zusammenspielen“, sagt der Sportleiter. Und diesmal kamen die beiden Vereine zu einem für Uhl unausweichlichen Konsens: nämlich in der kommenden Saison auch mit den ersten Mannschaften als Spielgemeinschaft anzutreten – dann wohl in der Kreisklasse.

Denn die Stadelschwarzacher, die ebenfalls von Verletzungen und diversen Ausfällen gebeutelt wurden und werden, stehen in der Kreisliga abgeschlagen auf dem letzten Platz. Der Rückstand zu den Nichtabstiegsrängen ist drei Spieltage vor Rundenschluss so groß, dass der Abstieg feststeht. Erst zehn Punkte hat die DJK erlöst. Schafft es Prichsenstadt, in der A-Klasse zu bleiben, wird die zweite SG-Mannschaft auch in der A-Klasse auflaufen.

Trainiert wird die neu gegründete Spielgemeinschaft von Udo Mauer, der bisher die SG Traustadt/Donnersdorf anleitet. Der 33-Jährige folgt auf Alexander Kühnl, der sich freiwillig zurückzieht, und DJK-Coach Jürgen Bergner, der ebenfalls zum Saisonende aufhört. „Wir freuen uns auf die Fusion“, so Uhl, „denn mit ihr halten wir den Spielbetrieb in Prichsenstadt aufrecht. Schließlich hören nach dieser Runde wieder ein paar alte Haudegen wie Werner Schättler und die Brüder Loebl auf.“

Uhl blickt positiv nach vorn und macht sich keine Gedanken um ein mögliches Scheitern. Dafür sei die Kommunikation unter den beiden Vereinen zu gut. Es herrsche ein vertrauensvolles Miteinander. Wo die Spielgemeinschaft ab der neuen Saison ihre Heimspiele austragen wird, muss dagegen noch geklärt werden.