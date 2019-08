Pokalerfolg der SGM Taubertal

Fussball

EBM-Papst Bezirkspokal, 3. Runde SGM Taubertal/TSV Röttingen – Weikersh./Schäftersh. 7:5 (3:3) n. E.

Nach dem 0:3-Rückstand in der 35. Spielminute schien für die Zuschauer das Spiel bereits entschieden, nachdem der Bezirksliga-Aufsteiger seine drei Torchancen eiskalt verwandelt hatte. Die Gastgeber selbst waren in dem sehr fairen Derby vor großer Kulisse zwar über weite Strecken ein ebenbürtiger Gegner, doch wirkliche Tormöglichkeiten gab?s kaum. In der Halbzeitpause sprach Trainer Volker Hörner Klartext und die SGM Taubertal kam über den Zweikampf zurück ins Spiel. Die Rothosen standen näher am Mann, der Gegner wurde bereits am eigenen Strafraum unter Druck gesetzt und zu Fehlern gezwungen. Die Unterfranken wirkten zudem spritziger und die Torchancen häuften sich. Röttingens Torhüter Gehring hatte kaum noch Ballkontakte und so kam der Außenseiter durch schnelles, direktes Kombinationsspiel noch zum verdienten Lohn, dem Ausgleich.

Hörner gab nach dem Pokalerfolg zu, vor dem Spiel in seinem ersten Spiel gegen seinen Heimatverein sehr nervös gewesen zu sein. Er hatte sich gleichwohl Chancen ausgerechnet, meinte er befreit: „Ich bin stolz auf die Mannschaft, das war eine hervorragende zweite Halbzeit“. Der Gegner für das Pokal-Achtelfinale am Mittwoch, 4. September, um 18.30 Uhr steht bereits fest. Es geht gegen die SGM VfR Altenmünster/ESV Crailsheim, die sich ebenfalls im Elfmeterschießen 7:5 durchsetzte.

SGM Taubertal/TSV Röttingen: Dominik Gehring, Georg Löbert (90. Lukas Gundermann ), Felix Krumpiegl Luis Poth, Timo Schnabel (90. Daniel Lochner), Steffen Heller, Maki Fermüller, Daniel Walch, Lucas Mohr, Andre Fries, Rico Saller (55. Julian Fries). Schiedsrichter: Christian Wenzel Bad Mergentheim. Zuschauer: 220. Tore: 0:1 Felix Stodal (18. FE), 0:2 Maik Fermüller (31. ET), 0:3 Felix Stodal (35.), 1:3 Lucas Mohr (58.), 2:3 Steffen Heller (82.), 3:3 Lucas Mohr (83.).

Elfmeterschießen: 1:0 Luis Poth, Moritz Stodal übers Tor, 2:0 Steffen Heller, 2:1 Felix Stodal, 3:1 Andre Fries, 3:2 Fabian Schmitt, 4:2 Daniel Walch, Gehring hält von Josua Wilhelm.