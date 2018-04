Pekers Blut und Dreßlers Handtuch

Maik Dreßler, Box-Abteilungsleiter beim Kraftsportverein (KSV) Kitzingen, war zufrieden mit dem Verlauf des Frieder-Dollinger-Gedächtnisturniers. Denn es traten 60 Faustkämpfer zu 30 Kämpfen an, was 150 Zuschauer interessierte. Die Gastgeber bekamen Lob für ihre gute Organisation. Doch nach Jubel war es Maik Dreßler dann doch nicht zumute, denn aus sportlicher Sicht lief es nicht optimal.

„Wir haben im Training Leute ohne Ende“, verriet der Abteilungsleiter, der derzeit seinen Trainerschein macht. Doch darunter sind aktuell nur zwei aktive Kämpfer, davon musste einer passen, weil sich für ihn kein Gegner fand. So ging einzig Metehan Peker für den KSV in den Ring und bekam dort auf die Schnauze. Der Türke, der im Iphöfer Stadtteil Birklingen wohnt, musste schnell erkennen, dass er in Tarik Sahin vom Bonner BC einen ambitionierten Gegner vor sich hatte. Erst holte sich der 16-jährige Jugend-Schwergewichtler eine blutige Nase, und dann blieb Maik Dreßler in der zweiten Runde keine andere Wahl, als das Handtuch zur vorzeitigen Aufgabe zu werfen. „Er hat sich zu wenig bewegt, den Gegner nicht auf Distanz gehalten und nicht lange genug geboxt“, lautete die Analyse von Trainerin Tanja Sabroda, während Metehan Peker mit sich und der Box-Welt haderte.

Ganz im Gegensatz zum KSV Kitzingen sieht es bei den Boxern des TV Bad Kissingen gut aus. „Ich hätte zwölf Boxer, darunter auch drei Mädchen, zur Verfügung“, erklärte Trainer Edgar Feuchter. Aber es fanden sich nur für vier Bad Kissinger Boxer am Samstag Gegner in der Kitzinger Florian-Geyer-Halle, trotzdem bildeten die Kurstädter die größte Riege aller teilnehmenden Vereine, die bis hinauf nach Bonn und Köln den Weg nach Kitzingen gefunden hatten. Als erster der Bad Kissinger verlor der 21-jährige Mohammad Shadab nach Punkten gegen Hasan Kasumllari von Bushido Coburg nach einem offenen Schlagabtausch in der zweiten Runde. Erik Braun war wie sein Gegner Jens Genzel vom BC Eichstätt ein Novize im Wettkampfring. Da beide Boxer eine ähnliche Performance und auch Trefferanzahl aufwiesen, werteten die Kampfrichter das Duell als Unentschieden. Der 15-jährige Max Neb vom TSV Bad Kissingen bot Habib Mohammadi aus Forchheim die halbe Kampfdistanz die Stirn, ehe der Forchheimer dominanter wurde und gewann. Auch der vierte im Quartett der Saaletaler, Kai Friedensohn, konnte seinen Kampf gegen Rafael Schaffer aus Forchheim nicht siegreich gestalten. Edgar Feuchter sah ihn nach den drei Runden a zwei Minuten vorne, doch nicht die Punktrichter. Denn Kai Friedensohn war nach einem Wirkungstreffer anfangs der dritten Runde angezählt worden, weshalb der Forchheim zum Sieger erklärt wurde. Edgar Feuchter übte sich derweil schon in Freude auf die Frankenmeisterschaft am 28./29. April in Würzburg, wofür er alle seine 13 Kämpfer gemeldet hat.

Von den Würzburger Kickers legte Jefferson Wycisk eine beherzte Vorstellung hin gegen Ali Sikandar Safari vom BC Ingolstadt. Der 18-jährige boxte im Halbschwergewicht der Männer und verbesserte mit einem Sieg in seinem neunten Kampf seine Kampfbilanz. Der Schützling von Trainer Werner Fischer überzeugte als engagierter Fighter und schwitzte nicht einmal, während sein Gegner von der Anstrengung gezeichnet war. Ebenfalls als Sieger verließ der zweite Würzburger, Max Unterreiner vom Boxclub Tommy, den Ring. Der 23-Jährige gewann nach der Disqualifikation durch den Kitzinger Ringrichter Richard Hilgert wegen unsportlichen Verhaltens gegen Muzamal Tariq aus Forchheim im Halbweltergewicht der Männer. „Der Gegner hatte vorher schon eine Verwarnung erhalten und Max hätte auch nach Punkten klar gewonnen“, kommentierte sein Teamchef Tommy Schult dem Kampfverlauf.

Der KSV Kitzingen ist neben den Sportfreunden der WVV Würzburg der einzige Box-Verein in Unterfranken, der Jugendlichen mit einem Turnier noch die Möglichkeit zu einem Wettkampf bietet. Dieses Engagement wird seit Jahren überregional belohnt, auch heuer schickte der Bundesligist BC Eichstätt fünf und der BC Ingolstadt vier Boxer nach Kitzingen. Bis nach Nordrhein-Westfalen übte das Turnier Anziehungskraft aus, was sechs Boxer des BC Frankenthal und vier Faustkämpfer des Bonner BC dokumentierten. Die Frankenthaler schnitten in der Leistungswertung als Beste ab und durften sich über den Gewinn des Frieder-Dollinger-Wanderpokals freuen.