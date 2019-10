Ohne Trainer in die Oberpfalz

DJK Vilzing – TSV Abtswind (Samstag, 15 Uhr)

Für den TSV Abtswind (15./12) geht es am 15. Spieltag zur DJK Vilzing (3./26) in die Oberpfalz – und zwar ohne Trainer Mario Schindler. Das aber liegt einzig und allein an einem beruflichen Auslandseinsatz in Brasilien.

Bei der Bestandsaufnahme mit den Vereinsverantwortlichen um Manager Christoph Mix war am Montag dem Vernehmen nach die Trainerpersonalie überhaupt kein Thema. Vielmehr ging es um die Weiterentwicklung der Mannschaft und mögliche personelle Veränderungen in der Winterpause. Trotz der sportlichen Misere von zehn sieglosen Spielen in Serie glaubt man aber offenbar weiterhin daran, dass sich das Team noch fängt. In den vergangenen drei Halbzeiten war bereits ein klarer Aufwärtstrend erkennbar.

„Viele Neuzugänge, die schon mal höherklassig gespielt haben, sind im letzten Jahr nicht oder kaum zum Zug gekommen. Das braucht einfach seine Zeit, bis sie sich wieder reingefunden haben“, sagt Schindler, der in Vilzing von seinem Co-Trainer Daniel Hämmerlein vertreten wird. Die Sommer-Zugänge Igor Mikic, Dominik Schmitt und Markus Thomann fehlen zudem weiter verletzungsbedingt. Dafür kehrt womöglich Max Hillenbrand zurück.

Der stabile Auftritt beim 2:2 zu Hause gegen die Spitzenelf aus Eltersdorf dürfte das Selbstvertrauen bei den Abtswindern merklich gesteigert haben. Nun geht es gegen den Tabellendritten aus Vilzing, der im Sommer aus der Südstaffel umgruppiert wurde.

„Vilzing ist für uns ein unbeschriebenes Blatt. Das gilt aber auch umgekehrt“, sagt Schindler. Bekannt ist in jedem Fall die Torgefahr des aktuell verletzten Ivan Milicevic (elf Saisontreffer) und von André Luge (zehn). Letzterer bringt sogar Drittliga-Erfahrung (Regensburg, Leipzig, Jena) mit. Auch die DJK-Defensive mit nur 13 Gegentoren in zwölf Partien ist nicht von schlechten Eltern.