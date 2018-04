Ochsenfurts Trainer spricht Klartext

Wer auf einen Aufschwung des Fußballs in Ochsenfurt gehofft hat, der muss sich noch gedulden. Zwar stieg der Ochsenfurter FV – seit der Fusion mit dem SV 72 vor sechs Jahren der einzige Fußballverein in der rund 7200 Einwohner zählenden Stadt – vergangenes Jahr endlich wieder aus der A-Klasse um eine Treppe nach oben. Doch die Höhenluft scheint der Mannschaft von Spielertrainer Patrick Gutknecht nicht zu bekommen. Auf dem vorletzten Platz steht die Mannschaft, die aus den letzten zwölf Partien seit Ende September nur einen einzigen Sieg geschafft hat. Das war Ende März beim 3:1 gegen den SV Willanzheim.

Das Erfolgserlebnis brachte keinen Rückenwind. Spielertrainer Gutknecht hört sich nicht gerade optimistisch an, wenn er dieser Tage über die Situation spricht. Das für Freitagabend angesetzte Spiel gegen den nur einen Platz besseren TSV Gerbrunn könnte bereits den Weg weisen, in welche Richtung der OFV für nächste Saison planen muss. „Wir müssen mindestens ein Remis holen. Wenn nicht, dann sollte man realistisch im Verein sein und sich mit der A-Klasse beschäftigen.“

Der 31-Jährige, der zum Saisonende aufhören wird in Ochsenfurt, klingt frustriert. „Am Dienstag hatten wir acht Mann im Training, davon vier von der Ersten. Das zieht sich schon seit Wochen so durch. Da sind die Ergebnisse nachvollziehbar. Wenn du nicht trainierst, kannst du keine Leistung bringen.“

Der zwischenzeitliche 2:1-Erfolg über Willanzheim brachte nur ein kurzes Hoch, das mit der darauf folgenden, etwas unglücklichen 2:4-Niederlage in Gelchsheim wieder verschwunden war. Den Kampf, den die Mitkonkurrenten um den Ligaverbleib in den Spielen zeigten, der fehle seiner Truppe bisweilen, moniert Gutknecht.

Vom fußballerischen her könne die Mannschaft durchaus im Mittelfeld der Liga mithalten. Im Vorjahr habe man mit Geroldshausen die A-Klasse dominiert. Der Mitaufsteiger stehe aktuell in der Kreisklasse auf Platz fünf, das sage einiges, so der Spielertrainer.

Schon vom Beginn der Runde an habe er kaum so etwas wie Euphorie verspürt, nachdem der OFV nach drei Jahren A-Klasse wieder einmal aufgestiegen war. In der Vorsaison seien oft 18 Mann auf dem Trainingsplatz gestanden, diesmal kämen „vielleicht mal zehn. Wo die Euphorie ist, weiß ich nicht. Wir haben viele Leute, die etwas wehleidig sind und immer Ausreden haben. Bei den Spielen geht es dann meistens wieder“, wundert sich der Spielertrainer. Fußballerisch könne die Mannschaft durchaus im Mittelfeld der Liga mithalten,

Er muss derzeit wieder selbst ran, obwohl er das wegen Knieproblemen und dem Hausbau eigentlich gar nicht wollte. Es bleibe ihm nichts anderes übrig, als die Bandagen ums lädierte Bein anzulegen. Auf manchen der älteren, wie Sebastian Wirsching (36), könne er dagegen zählen. Die Jugendspieler, die zuletzt nachgekommen seien, habe mancher im Vorstand wohl etwas überschätzt. Zwischen Kreisliga Jugend und den Herren sei eben doch ein gewaltiger Unterschied, sagt der aus Bütthard stammende Gutknecht.

Wenn es schon einmal nicht laufe, wie in den letzten Monaten, schiebe es jeder auf den anderen, anstatt sich selbst zu hinterfragen, kritisiert er seine Spieler. Die Einstellung sei bei manchen so eine Sache, aber er könne auch aus Mangel an Alternativen nicht so recht handeln. Personal müsste eigentlich vorhanden sein, standen doch vor der Runde mehr als eine Elf unter der Rubrik „Neuzugänge“. Papier ist aber geduldig.

Dabei bemühe sich das Umfeld beim Ochsenfurter FV nach Kräften, damit es wieder voran gehe, so Gutknecht. „Wir wurden nach dem Aufstieg als Belohnung komplett neu ausgerüstet. Jetzt sagen sie, die Mannschaft ist dran, mal was zurückzugeben. Aber beim OFV ist das schwierig.“ Hinzu komme, dass der Verein nach wie vor bei den Gegnern polarisiere. „Entweder man mag ihn, oder man kann ihn überhaupt nicht leiden.“

Für Patrick Gutknecht ist im Sommer nach zweieinhalb Jahren in Ochsenfurt Schluss. Kabil Jabiri übernimmt dann. Natürlich möchte er gerne mit dem Klassenerhalt gehen, was auch noch möglich sei, wenn alle zusammen an einem Strang zögen. „Absteigen will keiner. Die Spieler müssen sich auch mal an die eigene Nase fassen.“ Sonst winkt doch wieder die A-Klasse für den OFV.