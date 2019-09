Nordheims Nöte werden immer größer

Kreisliga 1 Schweinfurt

TSV Eßleben – TSV Nordheim/Sommerach 6:1 SG Eisenheim/Wipfeld – SV Stammheim 6:1 DJK Schweinfurt – VfL Volkach 1:0 FC Gerolzhofen – DJK Schwebenried II 7:0 SV Mühlhausen – TSV Ettleben/Werneck 2:4 TSV Grettstadt – SV Sömmersdorf/Obbach 4:1

1. (1.) TSV Ettleben/Werneck 8 8 0 0 35 : 7 24 2. (2.) FC Gerolzhofen 9 7 2 0 27 : 10 23 3. (3.) TSV Abtswind II 8 6 0 2 33 : 17 18 4. (4.) TSV Eßleben 7 5 1 1 23 : 12 16 5. (6.) TSV Grettstadt 8 4 1 3 21 : 17 13 6. (8.) SG Eisenheim/Wipfeld 8 4 0 4 27 : 22 12 7. (5.) Mühlhausen/Schraudenbach 8 4 0 4 17 : 15 12 8. (7.) SG Castell/Wiesenbronn 8 3 1 4 20 : 23 10 9. (12.) DJK Schweinfurt 7 3 1 3 12 : 15 10 10. (9.) SV Sömmersdorf/Obbach 8 2 3 3 13 : 18 9 11. (10.) VfL Volkach 9 2 1 6 15 : 17 7 12. (11.) DJK Schwebenried II 9 2 1 6 17 : 27 7 13. (13.) SV Stammheim 8 2 0 6 14 : 32 6 14. (14.) Wülfershausen/Burghausen 6 1 2 3 6 : 17 5 15. (15.) TSV Nordheim/Sommerach 9 0 1 8 8 : 39 1

Keine Blöße gaben sich am Wochenende die Mannschaften an der Spitze der Liga. Ganz im Gegenteil: Gerolzhofen lieferte bereits am Samstag seinem Publikum sieben Tore auf einen Streich und bleibt nach dem souveränen Auftritt gegen Schwebenrieds Reserve ungeschlagen. Gar noch ohne Punktverlust steht Aufsteiger TSV Ettleben/Werneck an erster Stelle. Im Derby mit Mühlhausen/Schraudenbach hatte der Tabellenführer bereits schon zur Halbzeit hochverdient mit 4:0 geführt. Erst nach dem Wechsel gelang es den Gastgebern, die Partie offener zu gestalten und ein Debakel zu vermeiden. Aber auch mit diesem 4:2 verteidigt Ettleben seine makellose Bilanz von acht Siegen in ebenso vielen Spielen.

Ein solches erlebte erneut der Tabellenletzte. Nordheim/Sommerach hielt in Eßleben vor der Pause gut dagegen und Raphael Steffen traf sogar zum Ausgleich. Doch die Gastgeber brachen die TSV-Moral mit einem Doppelschlag kurz vor und nach der dem Halbzeit und landeten letztlich einen Kantersieg. Für Nordheim war dies die achte Niederlage im neunten Saisonspiel.

Bitter verlief der Nachmittag auch aus Sicht des VfL Volkach. Gegen die zuvor punktgleiche DJK Schweinfurt waren die Mannen von Trainer Norbert Feidel früh in Rückstand geraten und mussten diesem fortan hinterherrennen. Zwar steckten sie nie auf, sie hatten auch gute Möglichkeiten zum Ausgleich, vermochten es aber nicht, den Ball im Kasten der Hausherren unterzubringen. So zitterten die Schweinfurter den Erfolg über die Zeit.

FC Gerolzhofen – DJK Schwebenried/Schwemmelsbach II 7:0 (1:0). Tore: 1:0 Max Seuferling (14.), 2:0 Daniel Herzog (55.), 3:0, 4:0 Julian Zehnder (59., 70.), 5:0 Timo Jopp (81.), 6:0 Ingo Willacker (86.), 7:0 Jannik Merkel (89.)

TSV Grettstadt – SV Sömmersdorf/Obbach/Geldersheim 4:1 (1:1). Tore: 1:0 Dominik Barth (11.), 1:1 Timo Bernhardt (22.), 2:1 Ralf Götz (48.), 3:1 Maximilian Schmitt (53.), 4:1 Timo Bernhardt (65.).

SG Eisenheim/Wipfeld – SV Stammheim 6:1 (4:0). Tore: 1:0 Jens Rumpel (16.), 2:0 Mario Hedrich (25.), 3:0 David Fleischmann (32.), 4:0 Jens Rumpel (42.), 4:1 Markus Johnke (53.), 5:1 David Fleischmann (77.), 6:1 Jens Rumpel (81.).

SV Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Ettleben/Werneck 2:4 (0:4). Tore: 0:1 Marcel Faulhaber (29.), 0:2 Leon Rottmann (37.), 0:3 Leon Rottmann (38.), 0:4 Simon Michel (41.), 1:4 Michael Pfeuffer (54.), 2:4 Marco Hofmann (69.).

DJK Schweinfurt – VfL Volkach 1:0 (1:0). Tor: 1:0 Eduard Krüger (10.).

TSV Eßleben – TSV Nordheim/Sommerach 6:1 (2:1). Tore: 1:0 Daniel Keller (21.), 1:1 Raphael Steffen (38.), 2:1 Patrick Stark (45.), 3:1 Patrick Stark (51.), 4:1 Daniel Keller (60.), 5:1 Nico Schraud (78.), 6:1 Philipp Königer (89.).