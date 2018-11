Nordheim fehlen wenige Minuten

Kreisliga 1 Schweinfurt

SV Stammheim – SV Sömmersdorf/Geldersheim 2:1 DJK Stadelschwarzach – DJK Schweinfurt 1:2 SV Ramsthal – FC Gerolzhofen abg. TSV Eßleben – VfL Volkach 3:1 TSV Grafenrheinfeld – DJK Hirschfeld 0:6 Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Abtswind II 0:0 TSV Nordheim/Sommerach – DJK Schwebenried II 2:3

1. (1.) DJK Hirschfeld 17 17 0 0 59 : 9 51 2. (2.) FC Gerolzhofen 16 12 2 2 44 : 17 38 3. (3.) SV Stammheim 17 11 1 5 52 : 29 34 4. (4.) DJK Wülfershausen 16 10 1 5 38 : 24 31 5. (5.) SV Sömmersdorf/Geldersheim 16 9 2 5 32 : 26 29 6. (6.) SV Ramsthal 16 9 1 6 40 : 26 28 7. (7.) TSV Eßleben 17 8 3 6 28 : 20 27 8. (8.) Mühlhausen/Schraudenbach 17 7 3 7 22 : 22 24 9. (9.) TSV Abtswind II 16 7 2 7 33 : 28 23 10. (10.) DJK Schweinfurt 17 5 6 6 22 : 24 21 11. (13.) DJK Schwebenried II 17 4 3 10 26 : 47 15 12. (11.) VfL Volkach 17 5 0 12 17 : 38 15 13. (12.) TSV Nordheim/Sommerach 17 4 0 13 26 : 41 12 14. (14.) TSV Grafenrheinfeld 17 2 1 14 12 : 51 7 15. (15.) DJK Stadelschwarzach 17 2 1 14 15 : 64 7

SV Mühlhausen/Schraudenbach – TSV Abtswind II 0:0. Abtswind trat beim Gastspiel in Mühlhausen überraschend destruktiv und defensiv an und versuchte über Standardsituationen zu Chancen zu kommen, wobei die Mannschaft kaum in solche Situationen kam. So entwickelte sich die Partie zu einem Spiel auf ein Tor, in dem Gastgeber Mühlhausen/Schraudenbach die Handlung kontrollierte. Allerdings fehlte es den Platzherren an der Konsequenz in den Abschlüssen und dem absoluten Willen, diese Begegnung tatsächlich gewinnen zu wollen.

Gelb-Rot: Moritz Rumpel (Schraudenbach, 83.).

TSV Eßleben – VfL Volkach 3:1 (1:1). Die Volkacher, die sich in den vergangenen Wochen stark verbessert zeigten, gingen am Freitagabend im Flutlichtspiel nach etwa zwanzig Minuten in Führung und setzten so die Gastgeber unter Druck. Die kämpften sich im letzten Spiel vor der Winterpause allerdings zurück ins Spiel und erzielten noch vor der Halbzeit den Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel drehten die Eßlebener dann rasch die Partie, verpassten allerdings die Vorentscheidung. So war für Volkach bis zum Schluss alles drin, ehe Eßleben in der letzten Minute noch zum 3:1 kam. Trotz der Niederlage bleiben die Volkacher nach der so unglücklich verlaufenen ersten Saisonhälfte über dem Strich.

Tore: 0:1 Richard Konrad (21.), 1:1 Nico Schraud (38.), 2:1 Michael Schug (55.), 3:1 Matthias Friedrich (90.).

DJK Stadelschwarzach – DJK Schweinfurt 1:2 (1:0). Trotz einer guten Leistung hat Stadelschwarzach am Ende wieder einen Punktgewinn verpasst. Der Aufsteiger überwintert punktgleich mit Grafenrheinfeld am Tabellenende. Das Spiel hatte für die Gastgeber recht gut begonnen. Denn in der hitzigen Partie waren sie mit den Gästen aus Schweinfurt von Beginn an ebenbürtig. Nach fast einer halben Stunde traf Rene Rottendorf sogar zur Führung. Auch in der Folge hatte Stadelschwarzach einige gute Möglichkeiten, die jedoch ungenutzt blieben. So kamen die Schweinfurter nach der Pause besser ins Spiel und verzeichneten ihrerseits einige gute Chancen. Bis in die Schlussphase hinein sah es noch nach einem Sieg für den Aufsteiger aus, dann drehten die Gäste mit einem Doppelschlag das Spiel.

Tore: 1:0 Rene Rottendorf (28.), 1:1 Maximilian Feiler (85.), 1:2 Serkan Akdemir (86.). Gelb-Rot: Dominic Nastvogel (Schweinfurt, 73.) und Alexander Lobach (Schweinfurt, 90.+3).

TSV Nordheim/Sommerach – DJK Schwebenried/Schwemmelsbach II 2:3 (1:1). Auch Nordheim/Sommerach hat das Jahr mit einer unglücklichen Niederlage ausklingen lassen. In einem spannenden und von beiden Teams gut geführten Spiel hatten zunächst die Schwebenrieder vorne gelegen. Doch mit dem Doppelpack Benedikt Finsters kurz vor und kurz nach der Halbzeit drehte der Gastgeber das Spiel. Eben jener Finster hatte später das vorentscheidende 3:1 auf dem Fuß, vergab jedoch alleine vor dem DJK-Torhüter. Dadurch kamen die Gäste noch einmal zurück und sie nutzten ihrerseits einen Fehler des Nordheimer Torwarts zum 2:2. Als wäre das nicht genug gelang ihnen in der Schlussminute auch noch der Siegtreffer.

Tore: 0:1 Sascha Brauner (19.), 1:1, 1:2 Benedikt Finster (40., 57.), 2:2 Jan Ludwig (72.), 2:3 Uwe Ziegler (89.).

Restprogramm

TSV Grafenrheinfeld – DJK Hirschfeld 0:6 (0:3). Tore: 0:1, 0:2, 0:3 Benedikt Amend (5., 21., 35.), 0:4 Jannik Lutz (50.), 0:5 Michel Knaup (70.), 0:6 Manuel Wächter (84.).

SV Stammheim – SV Sömmersdorf/Obbach 2:1 (0:0). Tore: 1:0 Stefan Wieland (63.), 2:0 Markus Johnke (73.), 2:1 Marius Mergenthal (78.).