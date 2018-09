Niklas Wendel beschert den Sieg

U-19-Junioren Bezirksoberliga

TSV Aubstadt – SpVgg Hösbach-Bahnhof 1:7 SG Bergrheinfeld – JFG Kreis Würzburg Südwest 0:3 (SG) TSV/DJK Wiesentheid – TuS Frammersbach 2:1 (SG) FC Bad Kissingen – SV Heidingsfeld 2:1

1. (1.) SpVgg Hösbach-Bahnhof 1 1 0 0 7 : 1 3 2. (1.) JFG Kreis Würzburg Südwest 1 1 0 0 3 : 0 3 3. (1.) (SG) FC Bad Kissingen 1 1 0 0 2 : 1 3 3. (1.) (SG) TSV/DJK Wiesentheid 1 1 0 0 2 : 1 3 5. (1.) (SG) DJK-TuS AB-Leider 0 0 0 0 0 : 0 0 5. (1.) (SG) FSV Michelbach 0 0 0 0 0 : 0 0 5. (1.) FT Schweinfurt 0 0 0 0 0 : 0 0 8. (1.) (SG) TuS Frammersbach 1 0 0 1 1 : 2 0 8. (1.) SV Heidingsfeld 1 0 0 1 1 : 2 0 10. (1.) SG Bergrheinfeld 1 0 0 1 0 : 3 0 11. (1.) TSV Aubstadt 1 0 0 1 1 : 7 0 12. (12.) SSV Kitzingen z.g. 0 0 0 0 0 : 0 0

TSV/DJK Wiesentheid – TuS Frammersbach 2:1 (1:0). Der Start in die neue Runde ist für Wiesentheid geglückt. Beim knappen Erfolg gegen Frammersbach sorgten die Gastgeber für unnötige Spannung bis zum Ende, weil sie einige gute Konterchancen zum dritten Treffer ausließen. So hätten Leon Beßler, Hannes Röder, Alexander Knaub oder Sami Campusano längst für die Entscheidung sorgen können, doch sie vergaben teils frei vor TuS-Torwart Noah Bischoff.

Zu Beginn brauchte die Elf von Trainer Norbert Stenger einige Minuten, um ihre Nervosität abzulegen, was die Gäste nicht zu nutzen wussten. Gerade als Wiesentheid stärker wurde, sorgte Niklas Wendel für die Führung, die er nach Kombination über Leon Beßler und Paul Häfner erzielte (25.). Wendel traf für die in der Folge überlegenen Gastgeber nach der Halbzeit zum zweiten Mal, diesmal per Flachschuss aus 16 Metern. Frammersbach schaffte durch einen Abstauber das 1:2 (71.). Mehr ließen die kampfstarken Gastgeber nicht zu, auch wenn zwischenzeitlich Feldspieler Leon Beßler ins Tor wechselte für den verletzten Torhüter Nasca. „Ein verdienter Erfolg, wir müssen nur das dritte Tor nachlegen“, fasste Trainer Stenger zusammen.

Tore: 1:0 Niklas Wendel (25.), 2:0 Niklas Wendel (51.), 2:1 Tim Zachrau (71.).