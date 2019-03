Niederlage in der Nachspielzeit

Fussball

Kreisliga Würzburg 1

SB DJK Würzburg – SC Schwarzach 4:3

1. (1.) SSV Kitzingen 20 16 3 1 50 : 13 51 2. (2.) Bayern Kitzingen 21 12 6 3 54 : 25 42 3. (3.) SV Sonderhofen 19 12 4 3 44 : 24 40 4. (4.) SV Heidingsfeld 20 8 8 4 33 : 26 32 5. (5.) SV Bütthard 18 9 3 6 58 : 31 30 6. (6.) FC Eibelstadt 18 8 6 4 29 : 19 30 7. (7.) SC Schwarzach 20 9 3 8 37 : 32 30 8. (8.) TSG Estenfeld 20 9 2 9 41 : 41 29 9. (9.) SG Buchbrunn-Mainstockheim 19 6 6 7 26 : 28 24 10. (10.) ETSV Würzburg 19 7 3 9 25 : 30 24 11. (11.) SV Sickershausen 19 7 2 10 33 : 30 23 12. (12.) SB Versbach 20 5 5 10 32 : 46 20 13. (14.) SB DJK Würzburg 21 5 3 13 29 : 64 18 14. (13.) TSV Güntersleben 18 4 3 11 29 : 47 15 15. (15.) TSV Reichenberg 20 3 5 12 25 : 52 14 16. (16.) SpVgg Giebelstadt 20 4 2 14 28 : 65 14

SB/DJK Würzburg – SC Schwarzach 4:3 (2:1). Für neutrale Zuschauer mag es aufgrund der sieben Tore ein unterhaltsames Spiel gewesen, für Josef Hitzinger war es das nicht. Das lag zum einen an der – aus seiner selbstkritischen Sicht – verdienten Niederlage, zum anderen aber auch an der Leistung beider Mannschaften. Schwarzachs Vorsitzender sprach von einem Fehlpass-Festival, in dem die Würzburger sehr kampfbetont auftraten. Sie nutzten eiskalt die Schwächen der mit doppelt soviel Punkten angereisten Gäste. Mit zwei schnellen Toren riss Pfeuffer die Schützlinge von Thomas Redelberger aus ihrer Tiefschlafphase. Erst danach wirkten die anwesender und gestalteten die Partie ausgeglichen. Bürkner erzielte mit einem verwandelten Strafstoß den Anschlusstreffer und schaffte im zweiten Durchgang auch den Ausgleich. Die Würzburger wirkten keineswegs geschockt und gingen durch Moog, der einen langen Ball aufnahm und traf, erneut in Führung. Weber antwortete praktisch im Gegenzug zum 3:3. Für den Siegtreffer der Hausherren sorgte schließlich Pfeuffer mit seinem dritten Tor in der Nachspielzeit. Er verwandelte einen Strafstoß. (wro)

Tore: 1:0 Mirco Pfeuffer (1.), 2:0 Mirco Pfeuffer (5.), 2:1 Tobias Bürkner (33., Foulelfmeter), 2:2 Tobias Bürkner (67.), 3:2 Max-William Moog (70.), 3:3 Patrick Weber (71.), 4:3 Mirco Pfeuffer (90.+2, Foulelfmeter). Gelbrot: Nihad Celic (90.).