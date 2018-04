Niederlage im letzten Heimspiel

Handball (ast)

Landesliga Nord Männer

HSG Fichtelgebirge – HSG Lauf/Heroldsberg 31:24 SG Regensburg – HC Forchheim 33:29 MTV Ingolstadt – TV Münchberg 29:25 HSV Hochfranken – MTV Stadeln 32:24 TG Heidingsfeld – SV Auerbach 25:25 TV Marktsteft – HC Sulzbach-Rosenberg 23:25

1. (1.) SG Regensburg 25 23 1 1 795 : 601 47 : 3 2. (2.) HSG Lauf/Heroldsberg 25 20 0 5 748 : 638 40 : 10 3. (3.) TG Heidingsfeld 25 18 3 4 771 : 553 39 : 11 4. (4.) MTV Ingolstadt 25 15 1 9 739 : 698 31 : 19 5. (5.) ASV Cham 25 13 3 9 657 : 633 29 : 21 6. (7.) HSG Fichtelgebirge 25 13 1 11 736 : 715 27 : 23 7. (6.) TV Helmbrechts 25 12 2 11 663 : 653 26 : 24 8. (8.) TV Münchberg 25 10 2 13 664 : 672 22 : 28 9. (9.) HC Sulzbach-Rosenberg 25 9 1 15 691 : 733 19 : 31 10. (10.) SV Auerbach 25 8 2 15 683 : 719 18 : 32 11. (11.) HSV Hochfranken 25 9 0 16 632 : 731 18 : 32 12. (12.) MTV Stadeln 25 5 2 18 618 : 766 12 : 38 13. (13.) HC Forchheim 25 4 3 18 634 : 765 11 : 39 14. (14.) TV Marktsteft 25 5 1 19 557 : 711 11 : 39

TV Marktsteft – HC Sulzbach/Rosenberg 23:25 (11:10)

Im letzten Heimspiel der Saison gelang den Marktsteftern nicht der erhoffte Sieg gegen die noch um den Klassenverbleib kämpfenden Sulzbach-Rosenberger. Die entscheidende Phase, in der Marktsteft das Spiel aus der Hand gab, war nach etwa 50 Minuten. Beim 19:18 durch Dennis Schmidt (48.) zogen die Gastgeber letztmals in Führung, danach gingen die Gäste auf 19:22 weg, später hieß es 20:24 (54.). „Wir haben fünf Minuten geschwächelt, ein paar leichtsinnige Würfe von außen genommen, dazu technische Fehler gemacht. Das hat der Gegner in dieser Phase ausgenutzt“, schildert TVM-Trainer Vilo Vitkovic.

Doch Marktsteft besaß noch die Chance auf das Unentschieden. 45 Sekunden vor dem Ende verkürzte Franz-Xaver Hetterich zum 23:24, in den letzten Sekunden kam Florian Lang auf Außen zum Wurf, scheiterte aber. Im Gegenzug setzte Sulzbach mit dem 25:23 den Schlusspunkt unter das vorerst letzte Landesliga-Heimspiel der Marktstefter. In dem wäre ein Unentschieden das gerechte Resultat gewesen, urteilte Trainer Vitkovic. Er hob seinen Torhüter Jonas Schuster hervor, der den verletzten Felix Lang gut vertrat.

Marktsteft: Hetterich 10/6, Florian Lang 4, Thorwart 4, Dennis Schmidt 2, Florian Irmler 1, Kevin Pfeiler 1, Nico Schmidt 1; Sulzbach: Luber 6/4, Rohrbach 5, Brockstedt 2, Temer 2/2, Hausner 2, Wedel 2, Ströhl 2, Kristian Forster 1, Marco Forster 1, Klee 1, Marx 1.