Neuer Rhythmus für Mainfranken

Nach dem bitteren Abstieg aus der Bezirksoberliga hatte sich Norbert Senft der Handballer der HSG Mainfranken angenommen. 2016 war das. In der ersten Saison musste sich die Mannschaft nach dem Neustart in der Bezirksliga erst selbst finden, in der zweiten dominierte sie die Konkurrenz, ohne auch nur einen Punkt abzugeben. „Entscheidend ist, dass wir im dritten Jahr mit demselben Trainer arbeiten. Seine Handschrift ist erkennbar“, sagt der Mannschaftsverantwortliche Dominik Ruschin und nennt damit einen Grund für den souveränen Wiederaufstieg.

Nachdem sich der Kader der HSG in den vergangenen zwei Jahren zudem kaum verändert hat, führt Ruschin ebenso an: „Wir sind eine eingespielte Truppe. Auch das kommt uns zugute.“ Auch vor dieser Runde blieben Wechsel rar. Während sich Robert Uhl nach Dettelbach orientiert hat, ist Lucas Uhl bereits im Winter aus Großlangheim zurückgekehrt. Um sich auf die neue Saison vorzubereiten, nahm die Mannschaft an mehreren Turnieren teil – beim eigenen Anfang September belegte sie gemeinsam mit dem Mitaufsteiger aus Giebelstadt den ersten Platz. „Zum Abschluss der Vorbereitung war das noch einmal ein schönes Erlebnis. Man stellt fest, woran man in den letzten Monaten gearbeitet hat“, sagt Ruschin.

Schneller und körperbetonter werde in der Bezirksoberliga gespielt, daran müsse man sich erst gewöhnen. Zugute kommt ihnen der regelmäßige Rhythmus. „In der Bezirksliga war es manchmal schon nervig, wenn wir teilweise drei, vier Wochen spielfrei waren“, sagt Ruschin. Dafür fallen die Fahrten zu den Auswärtsspielen nach Partenstein oder Bad Neustadt länger aus. Große Ambitionen hegen die Mainfranken nach ihrer Rückkehr in die höchste Spielklasse Unterfrankens nicht. „Wir wollen so viele Punkte wie möglich gegen den Abstieg sammeln“, sagt Dominik Ruschin. Ihre große Ausgeglichenheit sei schließlich das gefährliche an der Liga. Überzeugt, dass sich die Mannschaft dort behaupten kann, ist der 36-Jährige dennoch: „Wenn wir konzentriert spielen, können wir mithalten.“

Aufgebot HSG Mainfranken

Abgänge: Robert Uhl (TV Dettelbach). Zugänge: Lucas Uhl (TV Großlangheim).

Tor: Simon Dornberger, Christian Teske, Jonas Will.

Rückraum: Johannes Neuweg, Denis Motscha, Julian Machwart, Oliver Eckert, Petrick Kräutner, Felix Kümmel, Lorenz Hack, Christian Herbig, Lukas Stenglin, Lucas Uhl.

Kreis: Julian Markert, Fabian Hildebrand, Benno Gattenlöhner.

Außen: Manuel Groth, Josh Schmitt, Dominik Ruschin.

Trainer: Norbert Senft (seit 2016).

Saisonziel: Platz im Mittelfeld.

Meistertipp: TV Marktsteft.