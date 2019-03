Neue Aufgaben für zwei Trainer

Andreas Motscha (32) wird in der neuen Saison Trainer der Landesliga-Handballerinnen der DJK Rimpar. Der Kontakt zwischen Motscha und dem Verein ist über Bastian Krenz, Mitglied der Rimparer Abteilungsleitung, zustande gekommen. Beide kennen sich von der B-Trainerlizenz-Ausbildung. Motscha, derzeit Übungsleiter des Bezirksliga-Tabellenführers TV Dettelbach, löst in der Marktgemeinde Nina Dennerlein (34) ab, die aus beruflichen Gründen aufhören wird. „Ich hätte gerne weitergemacht, aber es ist zu viel“, erklärt die Marktstefterin, die den Bayernliga-Absteiger zu Saisonbeginn übernommen und fünf Spieltage vor Saisonschluss auf den dritten Platz geführt hat, punktgleich mit dem Zweiten.

Maurizio Orofino (44) wird in der neuen Saison das Traineramt bei der DJK Würzburg übernehmen. Vergangene Woche wurde der aktuelle Co-Trainer des Bayernligisten Würzburger FV von DJK-Abteilungsleiter Peter Eichelsbacher an der Frankfurter Straße vorgestellt. „Ich habe richtig Bock auf diese Aufgabe und möchte bei der DJK dauerhaft etwas aufbauen“, sagt Orofino, der von seinem langjährigen Begleiter Kevin Borst unterstützt wird. Damit bleibt der B-Schein-Inhaber der Zellerau treu. In welcher Klasse der Ex-Trainer der Frickenhäuser Frauen seine neue Mannschaft übernehmen wird, steht noch nicht fest. Momentan belegt die DJK in der Kreisliga den Relegationsplatz, fünf Zähler hinter dem rettenden Ufer.