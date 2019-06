Namen & Nachrichten

Eray Cadiroglu (32) wird ein Wiesentheider. Der Abwehrspieler kommt vom Liga-Rivalen TSV Forst und unterschreibt für ein Jahr. Linksfuß Eray spielte sieben Jahre beim FC 05 Schweinfurt. In 133 Spielen in der Landes- und Bayernliga gelangen ihm 18 Tore. Auch Carmine de Biasi (28) schließt sich dem Fußball-Bezirksligisten TSV Wiesentheid an. Der Grundschullehrer heuerte zu Beginn der Saison 17/18 beim Würzburger FV an, landete aber nach kurzer Zeit beim Landesligisten FC Geesdorf gelandet. Seine größten Erfolge feierte er aber beim VfB Eichstätt, wo er auch einige Spiele in der Regionalliga Bayern absolvierte. (pm)

Felix Meding (32) kehrt nach seinem Abstieg aus der Landesliga und einem Jahr als Bezirksliga-Schiedsrichter auf Anhieb wieder in die Landesliga zurück. Somit ist der in Giebelstadt wohnhafte Unparteiische der am höchsten pfeifende Sportkamerad der Gruppe Kitzingen/Ochsenfurt. (wro)