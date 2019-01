Namen & Nachrichten

Daniel Endres (26) verstärkt nach der Winterpause seinen Heimatverein FG Marktbreit-Martinsheim. Der Stürmer des Fußball-Landesligisten TG Höchberg hat in 18 Spielen sechs und damit die zweitmeisten Treffer für den Tabellenneunten erzielt. Dennoch waren beide Seiten mit der Situation nicht zufrieden. In einem Gespräch hatten die Vereinsverantwortlichen dem Spieler deshalb die Möglichkeit nahegelegt, sich in der Winterpause einen neuen Verein zu suchen, um mehr zu spielen. „Ich habe nicht in das System des Trainers gepasst“, erklärt Endres den Grund für seinen Wechsel, der letztlich in beiderseitigem Einvernehmen erfolgt sei. Dass er seine Fußballschuhe wieder für seinen Heimatverein in der Bezirksliga schnüren wird, hat auch berufliche Gründe. Endres beendet Ende Februar seine Ausbildung bei der Polizei und ist ab März beim Unterstützungskommando (USK) in Dachau stationiert. „Da werde ich nur selten beim Training sein können“, gesteht der Angreifer, weshalb eine höhere Liga für ihn nicht in Frage kam.

Mit Marktbreit/Martinsheim sei sein Kontakt nie abgerissen. Dadurch habe sich auch die Rückkehr ergeben. Mit seinen Toren will er dem Tabellenvierzehnten der Bezirksliga West zum Klassenerhalt verhelfen. In 18 Spielen hat die Mannschaft von Daniel Mache nur 17 Treffer erzielt – die zweitwenigsten in der gesamten Liga. Kein Wunder, dass die Marktbreiter deshalb große Hoffnungen mit dem Rückkehrer verbinden. 33 Tore gelangen Daniel Endres in der Spielzeit 13/14 für seinen Ex- und Wieder-Verein in derselben Liga. wro