Namen & Nachrichten

übernimmt in der Saison 2018/19 das Traineramt bei den Fußballern des TSV Mainbernheim. Der B-Lizenz-Inhaber kennt die Mannschaft von verschiedenen Hallenturnieren. Als Kai Siemers zum Saisonende hin seinen Trainerposten aufgab, hat sich der Volkacher selbst beim Verein ins Gespräch gebracht. Man fand schnell zueinander, so dass Heinrich bereits beim Relegationsspiel um den Klassenerhalt gegen Gaukönigshofen für seinen neuen Verein mitfieberte. Als Ziel hat sich Marco Heinrich, der in den zurückliegenden Jahren meist im Nachwuchsbereich tätig war, den Klassenerhalt der Kreisklasse mit seiner jungen Mannschaft gesetzt, „ohne in die Relegation zu müssen“. Außerdem sieht er es als interessante Aufgabe, beim Kreisklassisten etwas aufzubauen. Beim Trainingsstart am 29. Juni nahmen 25 Spieler des 32-Mann-Kaders teil.