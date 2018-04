Nachlassende HSG-Kräfte

Handball (ast)

Landesliga Nord Frauen

ESV Regensburg II – HSG Freising/Neufahrn 31:27 SV Obertraubling – MTV Stadeln 16:27 MHV Schweinfurt – SG Kunstadt/Weidhausen 28:18 TSV Winkelhaid – HSG Mainfranken 31:21 TV Helmbrechts – HSV Bergtheim II 28:16 TSV Röthenbach – HC Sulzbach-Rosenberg 15:32 HSG Pleichach – TG Landshut 22:29

1. (1.) HSG Freising/Neufahrn 25 22 0 3 741 : 526 44 : 6 2. (2.) MTV Stadeln 25 17 3 5 756 : 624 37 : 13 3. (3.) TSV Winkelhaid 25 17 1 7 728 : 623 35 : 15 4. (4.) TG Landshut 25 16 0 9 676 : 571 32 : 18 5. (6.) HC Sulzbach-Rosenberg 25 13 2 10 669 : 598 28 : 22 6. (5.) SV Obertraubling 25 14 0 11 591 : 591 28 : 22 7. (7.) HSG Pleichach 25 12 1 12 573 : 574 25 : 25 8. (8.) HSG Mainfranken 25 12 0 13 626 : 650 24 : 26 9. (9.) HSV Bergtheim II 25 11 1 13 601 : 635 23 : 27 10. (10.) ESV Regensburg II 25 11 0 14 616 : 635 22 : 28 11. (11.) MHV Schweinfurt 25 11 0 14 537 : 580 22 : 28 12. (12.) TV Helmbrechts 25 10 1 14 593 : 627 21 : 29 13. (13.) Kunstadt/Weidhausen 25 2 1 22 452 : 664 5 : 45 14. (14.) TSV Röthenbach 25 1 2 22 462 : 723 4 : 46

TSV Winkelhaid – HSG Mainfranken 31:21 (15:14)

Die Mainfranken-Frauen vermochten im zweiten Abschnitt nicht an die ordentliche Leistung in den ersten 40 Minuten anzuknüpfen und verloren am Ende deutlich. „Richtig gut“ fand dagegen HSG-Trainerin Steffi Placht die ersten beiden Drittel des Spiels von ihren Schützlingen. Danach schwanden auch etwas die Kräfte. Die Chancenverwertung ließ nach, und die gegnerische Torhüterin hielt derart gut, dass der Kitzinger Kombination in den letzten zehn Minuten nur noch zwei Tore gelangen.

Dabei hatten die Gäste recht gut ins Spiel gefunden (2:3, 6:8, 8:9). Über 9:9 (22.) setzte sich Winkelhaid aber auf 14:10 (27.) ab. Doch die Gäste glichen zunächst durch Nadine Markert zum 14:14 aus, ehe sie kurz vor der Halbzeit erneut in Rückstand gerieten. Später lag die HSG lange in Reichweite, Melanie Meyer verkürzte noch einmal auf 19:21 (48.), dann ging es dahin. Steffi Placht mochte ihrer Mannschaft keinen Vorwurf machen. Zum Ausklang kommt am Samstag noch der SV Obertraubling, der ebenso fernab jeglicher Sorgen ist wie die HSG Mainfranken.

Winkelhaid: Götz 9, Räbel 5/2, Hübner 4, Friedrich 3, Büttner 2, Deml 2, Spychala 2, Bachmeier 1, Meyer 1, Radtke 1, Weiler 1; Mainfranken: Melanie Meyer 12/3, Nadine Markert 4, Petra Geißler 1, Golm 2, Nina Markert 1, Moser 1.